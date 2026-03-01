El generoso regalo de Bad Bunny a los empleados de una cafetería en Australia

Este fin de semana, Bad Bunny protagonizó otro bonito detalle, pero esta vez fue para los empleados de una cafetería en Australia, quienes luego de atenderlo de muy buena manera cuando llegó a desayunar junto a su equipo en Sídney, el cantante puertorriqueño les agradeció con regalos muy especiales.

En el lugar inicialmente se mostró discreto y, aun así, terminó convirtiendo una mañana normal en una historia que el personal difícilmente olvidará.

​Benito visitó The Rusty Rabbit, un establecimiento ubicado en Darlinghurst (Sídney), donde pidió un desayuno que incluyó panqueques y café. Al pagar, dejó una propina de 100 dólares estadounidenses y además entregó boletos VIP para su próximo show a los trabajadores que lo atendieron. Según lo reportado, varios empleados no lo reconocieron al inicio por su actitud sencilla y se quedaron sorprendidos al enterarse de quién era y recibir el obsequio.

Lo que se sabe del encuentro de Bad Bunny y su regalo en Australia

El gesto no solo fue emotivo para los empleados, sino que el dueño del local reportó un incremento del 94 % en ventas después de que la visita se hiciera pública.

En términos prácticos, el “regalo” tuvo dos formas de verlo; la primera fue la de una propina generosa y una experiencia exclusiva con los boletos VIP y la segunda fue la de un salto tremendo de popularidad para la compañía, beneficiando especialmente al dueño del establecimiento.

Y, aunque Bad Bunny llegó con perfil bajo, el resultado fue totalmente contrario, pues impulsó de inmediato la popularidad de la cafetería y creó una anécdota que será recordada por siempre en el lugar.

Otros regalos recientes de Bad Bunny

Bad Bunny está en Australia por su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, con fechas en Sídney programadas para el sábado 28 de febrero, que ya se efectuó, y el domingo 01 de marzo de 2026, marcando la primera vez que el artista realiza shows en ese país.

No es la primera vez que el “Conejo Malo” ofrece obsequios a quienes lo atienden o ayudan por diversas razones, recientemente también fue noticia por otro gesto en el que envió regalos para empleados de Zara tras vestir la marca para el Super Bowl 2026.

Lo que ocurrió en The Rusty Rabbit refuerza la “bondad” que muchos describen como característica de la personalidad de Bad Bunny. En medio de su gira, cargado de expectativa por las presentaciones, tomó un espacio para agradecer con un regalo tangible a quienes lo trataron bien.

Después de su show de este domingo en Sídney, emprenderá vuelo para una presentación en Japón el 07 de marzo antes de poner rumbo a Europa y quedarse allí por un buen tiempo, recorriendo países como Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Francia, Polonia y más.