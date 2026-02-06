Travis Kelce y Taylor Swift: el producto que NO puede FALTAR en la boda

Aunque los diamantes y vestidos de diseñador no faltarán, existe un elemento que protagonizará la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la cerveza. Específicamente la Garage Beer. Durante un encuentro con TMZ en la fiesta del Super Bowl de su podcast “New Heights”, Travis Kelce fue cuestionado sobre cuántos barriles de su marca habría en la boda. Su respuesta, entre risas, fue contundente: "¡Ni siquiera puedo contarlo!".

Este detalle solo asegura que, a pesar de un presupuesto estratosféricamente millonario, la pareja formará un ambiente agradable, donde la bebida estará presente sin restricciones para sus amigos y familiares.

¿Travis Kelce quedó fuera del Super Bowl?

El camino hacia el altar no ha estado exento de retos profesionales. Los Kansas City Chiefs vivieron una temporada atípica que culminó el pasado 14 de diciembre con una derrota ante los LA Chargers (16-13). Este resultado dejó al equipo fuera de la postemporada por primera vez en más de una década, un golpe agravado por la grave lesión de Patrick Mahomes, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior (ACL).

Fuentes cercanas revelaron que, durante este desliz profesional, Swift es pieza fundamental para Kelce, priorizando su estabilidad emocional.

Kelce contó que Taylor evita abrumarlo con los planes de boda durante las semanas críticas de la NFL. Además de que es su apoyo incondicional, ya que se le ha visto no solo alentándolo en el estadio, sino compartiendo noches tranquilas para ayudarlo a procesar sus decisiones de carrera.

¿Quiénes serán las damas de honor en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La planificación ya inició. Entre las figuras que ya habrían aceptado formar parte del cortejo nupcial se encuentran:

Gigi Hadid: La supermodelo está confirmada y emocionada por el proceso.

Selena Gomez: Aunque inicialmente hubo rumores sobre su apretada agenda tras su propia boda con Benny Blanco, Selena permanece como una pieza clave en el círculo íntimo de damas de honor.

Lee también: Bad Bunny: ¿Dónde ver el Super Bowl 2026? Lugares y horarios para ver el “halftime” en Estados Unidos

Lee también: Piratas del Caribe 6: FILTRAN detalles CLAVE de la nueva película

