Así puedes ver a Harry Styles en Nueva York: cuánto cuestan los boletos y cómo comprarlos

Harry Styles eligió el Madison Square Garden (MSG) como su única sede en Estados Unidos para la gira mundial "Together, Together" 2026. Con una residencia sin precedentes de 30 noches, el artista británico celebrará el lanzamiento de su cuarto álbum, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, que llegará a las plataformas el 6 de marzo.

Si planeas asistir a uno de estos espectáculos, la organización y la rapidez serán tus mejores aliadas. A continuación, te detallamos los costos y el proceso de registro oficial.

¿Cuánto cuesta ver a Harry en Nueva York?

Aunque los precios pueden fluctuar según la demanda y la ubicación exacta dentro del recinto, los reportes iniciales indican que los boletos más económicos para las fechas en el Madison Square Garden se encuentran en un rango de $351 a $364 .

Es importante considerar que las entradas para las noches de apertura y el cierre (31 de octubre) suelen agotarse primero y alcanzar precios más altos en el mercado secundario, por lo que se recomienda comprar directamente a través de los canales oficiales.

Registro y preventas

Para evitar el acceso de revendedores y garantizar que los fans obtengan entradas, se ha implementado un sistema de registro previo.

Registro de fan: Debes registrarte en el portal oficial de Ticketmaster antes del domingo 25 de enero a las 11:59 p. m. ET. Sin este paso, las posibilidades de acceder a la preventa son mínimas.

Preventa American Express: Exclusiva para tarjetahabientes elegibles, comenzará el lunes 26 de enero a las 11:00 a. m. ET.

Preventa de fans registrados: Inicia el martes 27 de enero.

¿Cuál es el calendario de boletos general para el concierto de Harry Styles?

Debido al volumen de fechas, la venta general se dividirá en dos fases:

Primer bloque (shows del 26 de agosto al 9 de octubre): Salen a la venta el viernes 30 de enero.

Segundo bloque (shows del 10 al 31 de octubre): La venta general para estas fechas (que incluyen el esperado “Harryween” por Halloween) inicia el miércoles 4 de febrero.

Detalles del evento

Lugar: Madison Square Garden, Nueva York.

Invitado especial: Se ha confirmado que Jamie XX acompañará a Styles durante su residencia en la Gran Manzana.

El tema "Aperture", lanzado recientemente, sirve como primer adelanto de lo que los fans podrán escuchar en vivo durante estas 30 noches.