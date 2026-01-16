El Caballero de los Siete Reinos: ¿Cuándo se estrena en Estados Unidos y cuántos capítulos tendrá?

El universo de George R.R. Martin se expande una vez más con la llegada de “A Knight of the Seven Kingdoms” (El Caballero de los Siete Reinos), una serie que se aleja del espectáculo visual de los dragones para centrarse en la crudeza de la vida medieval. El estreno, programado para el domingo 18 de enero de 2026, marca un punto de inflexión en la franquicia al presentar una narrativa más terrenal, centrada en los márgenes de la sociedad de Westeros.

A diferencia de las intrigas políticas masivas de sus predecesoras, esta precuela se sitúa 90 años antes de la serie original, “Game Of Thrones” (Juego de Tronos). La trama sigue los pasos de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, en un viaje que prioriza el honor y la supervivencia por encima de las conquistas por el Trono de Hierro.

¿Cuál es el calendario oficial de capítulos de "El Caballero de los Siete Reinos" en Estados Unidos?

La producción ha optado por una estructura compacta y directa para su primera temporada. Con un total de seis episodios, la serie busca respetar el ritmo de las novelas cortas de Martin, evitando el contenido de relleno. Las fechas de lanzamiento están organizadas de la siguiente manera:

Episodio 1: Domingo, 18 de enero (43 minutos de duración)

Episodio 2: Domingo, 25 de enero

Episodio 3: Domingo, 1 de febrero

Episodio 4: Domingo, 8 de febrero

Episodio 5: Domingo, 15 de febrero

Episodio 6: Domingo, 22 de febrero (Final de temporada)

¿Cuál es el horario que HBO Max publicará los capítulos en Estados Unidos?

Debido a la estrategia de lanzamiento simultáneo global de HBO para evitar filtraciones en redes sociales, la hora exacta de disponibilidad varía según la ubicación geográfica. Para la audiencia en Estados Unidos y Latinoamérica, los horarios son los siguientes:

Estados Unidos (Costa Este - ET): 10:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Oeste - PT): 7:00 p.m.

México y Centroamérica: 9:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana: 11:00 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 00:00 a.m. (madrugada del lunes)

¿De qué tratará "El Caballero de los Siete Reinos"?

Basada en los relatos de Dunk y Egg, la serie adapta específicamente la novela corta “The Hedge Knight”. El enfoque se aleja de la épica bélica para explorar la vulnerabilidad de un caballero errante sin tierras ni títulos. Es una historia sobre la torpeza, el cansancio y la dignidad de quienes intentan hacer lo correcto en un mundo hostil.