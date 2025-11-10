Cristiano confiesa todo sobre su boda con Georgina: Se casarán después del Mundial

¡Nueve años, cinco hijos, y el anillo más deslumbrante! La historia de amor que ha mantenido a millones en vilo por fin tiene su final de cuento de hadas, y ha sido el mismísimo Cristiano Ronaldo, la estrella del Al-Nassr FC, quien ha roto su silencio sobre la boda. El futbolista, acostumbrado a los focos de las canchas, se abrió en una íntima entrevista con el periodista Piers Morgan, para compartir el behind the scenes de su esperado compromiso con la modelo y empresaria hispano-argentina Georgina Rodríguez.

El "Sí, acepto" que detuvo al mundo

Recordemos el momento viral de agosto de 2025, cuando Georgina compartió esa foto impactante de su anillo, acompañada del simple pero poderoso mensaje: “Sí, acepto”.

Pero, ¿qué detuvo al ícono del fútbol todos estos años? La respuesta, según confesó a Piers Morgan, es sorprendentemente sencilla y romántica: era cuestión de tiempo.

“Me voy a casar con ella porque creo que es el momento adecuado", sentenció el deportista. “No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo. Es el amor de mi vida”, aseguró Ronaldo.

La propuesta fue espontánea, sencilla y a la 1 a. m.

La propuesta de Cristiano fue inesperada y deliciosamente imperfecta. El mismo futbolista describió que "las cosas buenas suceden naturalmente", y su pedida de mano no fue la excepción.

Tras asegurarse de que el anillo tuviera la piedra preciosa que su amada siempre soñó, el momento llegó de forma completamente improvisada, cerca de la una de la madrugada, Ronaldo se armó de valor.

La magia, sin embargo, fue interrumpida por la realidad más dulce: la entrada de sus pequeñas. “Mientras le daba el anillo a Georgina”, recordó riendo el futbolista, “entraron nuestras hijas y preguntaron: 'Papá, ¿le estás dando el anillo a mamá y le estás pidiendo que se case contigo?' Fue entonces cuando realmente me di cuenta: sí, era el momento adecuado”.

El gran día: Una boda post-mundial

El gran evento tendrá lugar en septiembre de 2026, una fecha estratégicamente elegida. El futbolista reveló que se casarán justo después del Mundial, añadiendo una meta ambiciosa a la celebración: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”.

Desde aquel encuentro fortuito en 2016, cuando la estrella conoció a Georgina mientras ella trabajaba como dependienta en Madrid, la pareja ha construido un imperio de amor y lealtad, criando juntos a sus cinco hijos y demostrando a través de su reality show que su glamour es tan genuino como el cariño que se tienen. Sin duda, su boda será la red carpet más importante del 2026.