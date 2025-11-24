Estos son los estrenos musicales más destacados en español de este fin de semana en noviembre 2025

Este fin de semana se estrenaron nuevos temas musicales, de la mano de artistas latinos, que pisan fuerte y expanden la diversidad musical en español. Desde sonidos urbanos hasta fusiones tropicales, estos son algunos de los más relevantes:

Ca7riel & Paco Amoroso – “GIMME MORE”

Tras sus múltiples nominaciones a los Latin Grammys, el dúo argentino presenta un nuevo single con instrumentales directos y un videoclip caótico que captura una noche salvaje en Las Vegas.

María Becerra, El Alfa & XROSS – “Hace Calor”

La argentina María Becerra, junto al rey del dembow del dominicano El Alfa y el productor XROSS, lanza un tema sensual y bailable que mezcla alter egos y géneros de forma muy personal.

Peso Pluma & Tito Double P – “intro”

Esta colaboración mexicana apuesta por la introspección con un video cinematográfico protagonizado por la gran actriz Kate del Castillo, explorando la dualidad entre la luz y la oscuridad.

Nandé, Rawayana & Guaco – “Toronto Remix”

Una fusión afrobeat con trompetas, percusión y vibras tropicales que invita a bailar sin complicaciones y corear este tema con sabor venezolano, hecho por venezolanos.

Tainy & Karol G – “Única”

El productor puertorriqueño Tainy y la estrella colombiana Karol G se unen en una canción sobre un encuentro intenso y efímero, acompañada por un videoclip visualmente elegante.

Sebastián Yatra & Xavi – “LA FKN VIBRA”

El colombiano Sebastián Yatra y el estadounidense de raíces mexicanas Xavi, nos traen un reguetón nocturno con letras sobre la amistad y la fiesta, reforzado por un video que retrata la energía de salir y disfrutar.

Bebo Dumont – “MILLONE$”

Dentro de su nuevo EP ‘El Que No Llora No Mama’, el artista boricua ofrece una balada íntima con solo guitarra, confesando que no busca millones, solo despertar junto a alguien especial.

Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums – “Enemigos”

Este adelanto del próximo álbum STENDHAL del colombiano Beéle y el boricua Ozuna, combina ritmos caribeños y urbanos para hablar de una relación complicada, con referencias a clásicos como “Los Infieles” del cantante Romeo Santos.