Grammy 2026: nominados, quiénes se presentarán y horarios en Estados Unidos

La cuenta regresiva para la 68.ª edición de los Premios Grammy comenzó . Este 1 de febrero el Crypto.com Arena de Los Ángeles no solo será el epicentro del talento global, sino también el regreso a los escenarios de Harry Styles, Lady Gaga y Sabrina Carpenter. La gala del domingo promete ser una de las más dinámicas en la historia de la música reciente.

¿Qué hará Harry Styles en los Grammy 2026?

La noticia que ha paralizado a las redes sociales es el retorno de Harry Styles a la ceremonia, pero esta vez con un matiz diferente. Tras su histórico triunfo en 2023 con el Álbum del Año por “Harry’s House”, el británico ha sido confirmado por la Academia como el primer presentador.

Este nuevo rol de Styles llega en un momento de efervescencia creativa para el artista, quien recientemente anunció su próximo material discográfico, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, que será lanzado el 6 de marzo. Además, su aparición sirve de antesala para su ambiciosa residencia de 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York.

¿Quiénes se presentarán en los Grammy 2026?

La Academia ha confirmado que la encargada de abrir la ceremonia será Sabrina Carpenter. Con seis nominaciones tras el éxito masivo de su álbum “Man’s Best Friend”, Carpenter se consolida como la figura central de la noche. Su interpretación de "Manchild" es, sin duda, uno de los momentos más esperados de la velada.

La gala también pondrá un foco especial en la categoría de Mejor Artista Nuevo. En lugar de breves menciones, los ocho nominados realizarán presentaciones en vivo.

The Marías y KATSEYE aportarán el toque global y bilingüe.

Addison Rae y Alex Warren llevarán el fenómeno viral al escenario físico.

Olivia Dean, Leon Thomas, Lola Young y Sombr completan este bloque que busca definir el sonido de la próxima década.

Asimismo, se esperan las actuaciones confirmadas de Pharrell Williams y los rumores siguen apuntando a sorpresas de último minuto con nombres como Lady Gaga y Bad Bunny.

¿Horarios y dónde ver los Grammy 2026 en Estados Unidos?

Para la audiencia latina y el público general en EE. UU., la cita es este domingo 1 de febrero. La conducción estará a cargo, por sexta y última vez, de Trevor Noah, quien se despide del formato.

Horario de inicio: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

Streaming: Disponible en plataformas con señal en vivo como YouTube TV.