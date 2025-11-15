“Se escondían súper bien": El paparazzi que descubrió a Piqué y Clara Chía confiesa cómo lo logró

El paparazzi español Jordi Martin se hizo conocido mundialmente por ser el primero en fotografiar la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía. En una reciente entrevista, el reportero reveló los detalles de cómo logró capturar la infidelidad y el gesto que tuvo con Shakira antes de que la noticia saliera a la luz.

Dos meses de investigación para obtener la foto

Martin explicó que le tomó dos meses de trabajo y una importante inversión económica para conseguir la imagen que cambiaría su carrera. En el podcast Cara a Cara con Rodner, confesó: “Esa foto me cambió la vida”.

El fotógrafo relató que Piqué y Chía se escondían con extremo cuidado, hasta que logró obtener información clave en la empresa Cosmos: “Hablé con una trabajadora, le puse €5,000 en la mesa y eso es lo que más le duele a Piqué, que tuve que comprar a un trabajador suyo”.

Con esos datos, supo que la pareja asistiría a una boda. “Me contó todo: día, lugar y hora. Fui antes a ver la finca, dónde estaba el altar, por dónde iban a pasar. Lo visualicé en mi cabeza. Fue como un plan de guerra: yo iba vestido de camuflaje”.

Escondido en el bosque y con un lente de 600 milímetros, Martin capturó el momento: “Llegó un Porsche Cayenne, los vi bajar y fue como escuchar la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven. Vendí la imagen a ¡Hola! España y luego se distribuyó a nivel mundial. Me pagaron más de $50,000 solo en España… y otro tanto fuera”.

El aviso a Shakira antes de la publicación

Antes de vender la primera imagen de Piqué y Clara, Jordi decidió advertir a Shakira: “Fui a su casa y hablé con su hermano Tonino. Le dije: ‘Va a salir un gran reportaje. Es el momento para que Shakira haga algo donde su imagen salga beneficiada, porque Piqué va a quedar derrotado a nivel público, como un mujeriego’”.

Capturando el dolor de Shakira

Días después, Martin fotografió a Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha, en un parque: “Eran imágenes de Shakira llorando abrazada con sus hijos. Estaba destruida, pasando el peor momento de su vida. Se enteró de la infidelidad, su padre viajó desde Barranquilla y tuvo un accidente que terminó en la UCI. Estaba destrozada, por eso me posicioné con ella”.

El paparazzi aseguró que, pese a los momentos de gran impacto mediático, supo marcar límites: “Hubo momentos donde la vi llorando y preferí no levantar la cámara. Siempre he dicho que no es mi amiga, pero sí soy una persona muy protectora de ella. La he cuidado, la he mimado, la he protegido y ella lo sabe perfectamente”.