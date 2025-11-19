¡Histórico y Viral! Karol G y Los Tigres del Norte se robaron el show en los Latin Grammy

En todas las redes sociales se viralizó el encuentro entre Karol G y Los Tigres del Norte durante la gala de los Latin Grammy 2025, celebrada en Las Vegas el pasado 13 de noviembre. Aunque Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G, es una de las artistas colombianas más influyentes de la actualidad, nunca ha dejado de mostrar humildad ni de reconocer a los artistas que la inspiran.

Karol G, fanática de Los Tigres del Norte

Con emoción y admiración, la intérprete de “Provenza”, de 34 años, se convirtió en una fan más de la legendaria banda mexicana. “Con mi combo de amigas nos llamábamos ‘Los Tigres del Norte’ para todo, ¡se los juro por Dios! Cuando nos tocaba ponernos un nombre siempre decíamos: ‘¡Los Tigres del Norte!’, y poníamos sus canciones de fondo. Entonces, qué placer”, confesó Karol G al interactuar con ellos en la ceremonia.

La colombiana aprovechó para felicitarlos por su presentación y, entre risas, les pidió prestado el bajo adornado con la bandera de los países de América: “¿Me lo prestan pa’ Coachella?”. El momento quedó inmortalizado en una fotografía donde Karol posó junto a la agrupación diciendo: “Soy la más fan”.

Reacciones y rumores de colaboración

La interacción no tardó en hacerse viral. Los fanáticos comenzaron a pedir una colaboración musical entre Karol G y Los Tigres del Norte, algo que no sería extraño considerando que la colombiana ya ha trabajado con Marco Antonio Solís.

“Queremos una canción de Karol con Los Tigres del Norte”, “Soy mexicana y mi mejor amigo colombiano creció escuchando a Los Tigres en Colombia”, “No sabía que necesitaba una canción entre Karol y Los Tigres hasta que vi este video”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La admiración de Karol G por la música mexicana

El encuentro emocionó tanto a fanáticos mexicanos como colombianos, ya que Karol ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por la música regional mexicana. Algunas de sus canciones reflejan esa conexión:

“Mi ex tenía razón”, con ritmos inspirados en el tex-mex y el regional mexicano.

“200 Copas”, interpretada en vivo junto a mariachis, con estilo cercano a las rancheras.

“Coleccionando heridas”, colaboración con Marco Antonio Solís que evoca la música romántica mexicana.

“Si antes te hubiera conocido”, mezcla de cumbia y reguetón grabada en México.

El encuentro en los Latin Grammy reafirma la influencia de la música mexicana en la carrera de Karol G y abre la puerta a una posible colaboración histórica con Los Tigres del Norte.