Sergio Ramos anuncia su participación en los Latin Grammy 2025 y sorprende a sus fans con su nueva faceta fuera del fútbol

Esto no lo veíamos venir. Sergio Ramos, sí, el jugador de futbol que participa en la Liguilla del Apertura 2025, da un enorme salto hacia el mundo del entretenimiento. El futbolista español, actual defensor de los Rayados de Monterrey, sorprendió a todos al confirmar su participación como presentador en la próxima entrega de los Latin Grammy 2025.

Sergio Ramos sorprende al confirmar su participación en los Latin Grammy 2025

A través de redes sociales, la Academia Latina de la Grabación reveló la lista oficial de celebridades que formarán parte del evento, donde destaca el nombre de Ramos junto al de varios artistas de renombre como Nicki Nicole, Enrique Bunbury, Carlos Rivera y Yandel.

El propio jugador compartió la noticia con entusiasmo en su cuenta oficial, recordando que hace unos meses debutó como cantante con su tema “Cibeles”, una canción inspirada en su amor por el Real Madrid y su historia en el futbol.

Una nueva faceta para el histórico capitán

Aunque a estas alturas muchos esperaban que el jugador diera pistas sobre su retiro o sobre algún nuevo destino futbolístico, Sergio Ramos sorprendió con un anuncio totalmente distinto: su incursión en el mundo de la música y el entretenimiento. El defensor ha mencionado en varias entrevistas que en el futuro se ve ganando un Grammy. Un sueño al que parece acercarse poco a poco.

Su participación no afectará su calendario futbolístico

Si eres de los fans que se angustian con que esto se interponga con su agenda deportiva, no te preocupes, Ramos podrá asistir sin inconvenientes a la gala, ya que la Liga MX entrará en pausa por la Fecha FIFA, y los Rayados regresarán a la actividad el 27 de noviembre.

Latin Grammy 2025: fecha y sede

La entrega de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre en la MGM Arena de Las Vegas, Nevada. El evento ya es uno de los más esperados de los últimos años; no podemos esperar a ver lo que el futbolista tiene que ofrecer al evento.

