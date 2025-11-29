Kim Kardashian revela baja actividad cerebral en nuevo episodio de su reality

La empresaria y figura televisiva Kim Kardashian volvió a llamar la atención pública tras conocerse nuevos detalles sobre su salud. Durante un episodio de The Kardashians, la celebridad de 45 años se sometió a un escáner cerebral que reveló una “baja actividad” en la parte frontal de su cerebro, resultado que recibió con sorpresa.

El estudio fue realizado bajo la supervisión del Dr. Daniel Amen, especialista que ha evaluado anteriormente a otros miembros de la familia Kardashian. En el episodio emitido el 27 de noviembre, Kardashian acudió junto a Scott Disick a realizarse una ecografía cerebral. El médico confirmó que la empresaria no presenta un riesgo elevado de desarrollar Alzheimer; sin embargo, destacó un hallazgo que calificó como preocupante: la actividad en los lóbulos frontales es menor de lo esperado.

Según el Dr. Amen, esta condición podría afectar la capacidad de Kim para manejar el estrés, un punto particularmente sensible debido a la exigencia académica del examen de abogacía que prepara actualmente, además de sus responsabilidades como madre y empresaria.

“Con los lóbulos frontales tal como funcionan ahora, sería más difícil gestionar el estrés”, explicó durante el programa.

¿Cómo se lo tomó Kim?

Kim reaccionó con incredulidad ante los resultados. “Eso no puede ser”, expresó, visiblemente sorprendida. No obstante, aseguró que buscará alternativas para atender su situación. “Tengo que poner en marcha un plan para resolver esto”, afirmó.

Este episodio se suma a una revelación anterior hecha por la propia Kim Kardashian, quien informó que los médicos le detectaron un aneurisma cerebral que, según le indicaron, podría llevar años presente. La celebridad relacionó este diagnóstico con periodos intensos de estrés, especialmente tras su divorcio del rapero Kanye West en 2022 y su preparación para el examen de abogacía de California.

Kim debe hacerse a más pruebas

Tras conocer los resultados más recientes, Kim consultó al neurocirujano Keith Black, quien le recomendó someterse a nuevas pruebas. De acuerdo con lo relatado en el programa, los médicos le advirtieron que el estrés podría aumentar el riesgo asociado al aneurisma.

El episodio también abordó la tensión emocional que la empresaria afirma haber atravesado debido a su relación con West. Kardashian mencionó que algunos comentarios del rapero han afectado su estabilidad emocional y han puesto en cuestionamiento su rol como madre.

“A veces me dan ganas de estallar, pero no puedo”, aseguró. En semanas recientes, también se refirió públicamente a la dinámica tóxica de esa relación.