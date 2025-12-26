¿Quiénes son? Conoce las actuaciones de TV que estremecieron el 2025 y que nadie se esperaba

El 2025 fue un año impredecible para la televisión. Como el joven debutante Owen Cooper , quien sorprendió con un Emmy a los 15 años, o de veteranos como Graham Greene, cuya última aparición en “The Lowdown” dejó una huella imborrable. The Hollywood Reporter, junto a personas expertas, publicó una lista de las mejores actuaciones de la pantalla chica.

Malin Akerman en “The Hunting Wives”

La serie que pasó de Starz a Netflix se convirtió en un fenómeno gracias a su mezcla de sexo, violencia y drama. Malin Akerman brilló como Margo, una mujer seductora y peligrosa que hipnotizó tanto a los personajes como al público. Su interpretación fue el eje central de la trama y demostró que la exageración, cuando se hace con inteligencia, puede ser irresistible.

Robby Hoffman en “Hacks”

La cuarta temporada de la comedia de HBO Max encontró frescura en Randi, personaje interpretado por Robby Hoffman. Con una energía desbordante y un humor inesperado, Hoffman transformó lo que parecía un rol secundario en una actuación inolvidable. Su año fue redondo: además de la nominación al Emmy, participó en “Dying for Sex” y celebró su boda con Gabby Windey, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del 2025.

Poorna Jagannathan en “Deli Boys”

La actriz indio-estadounidense sorprendió en la comedia de Hulu al interpretar a Lucky, una ex consigliere que mezcla humor, violencia y carisma. Jagannathan se liberó de los papeles estereotipados y entregó una actuación que robó cada escena, consolidando su lugar como una de las intérpretes más versátiles del año.

Jessica Matten en “Dark Winds”

La tercera temporada de la serie de AMC permitió a Jessica Matten expandir su personaje Bernadette Manuelito, quien dejó la Policía Tribal Navajo para unirse a la Patrulla Fronteriza. Su actuación aportó fuerza y emoción a la trama, convirtiéndose en un pilar del drama y elevando la relación con Jim Chee a nuevas alturas.

Nick Offerman en “Muerte por un Rayo”

El actor transformó a Chester A. Arthur en un personaje complejo y fascinante. Offerman combinó humor y tragedia en el drama histórico de Netflix, mostrando que incluso un “bufón borracho” puede convertirse en una figura entrañable y reveladora.

Tramell Tillman en “Severance”

La segunda temporada de la distopía laboral de Apple TV dio a Tillman la oportunidad de profundizar en el Sr. Milchick. Lo que comenzó como un villano secundario se convirtió en un personaje humano y trágico, atrapado entre las exigencias de la gerencia y su propia frustración. Tillman ofreció una actuación que dejó al público sin aliento.

El 2025 demostró que las grandes actuaciones pueden surgir en cualquier contexto. Desde el drama más oscuro hasta la comedia más ligera, estos intérpretes redefinieron lo que significa brillar en televisión. Y aunque muchos nombres quedaron fuera de la lista, estas actuaciones fueron las que realmente estremecieron al público y marcaron el rumbo de la pantalla chica.