Oscar 2026: ¿Cuándo y a qué hora empieza el anuncio de las nominaciones en Estados Unidos?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hará su gran anuncio este 22 de enero al revelar los nombres de quiénes competirán por la estatuilla dorada en la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 . El anuncio se llevará a cabo desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills y contará con la presencia de Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes serán los encargados de dar voz a las candidaturas que han superado el filtro de los miles de miembros votantes de la Academia.

¿A qué hora sintonizar en Estados Unidos?

Como es tradición, el anuncio se realiza en las primeras horas de la mañana para ajustarse a los tiempos de las cadenas de noticias y la prensa internacional. Aquí se detallan los horarios clave según la zona geográfica:

Hora del Este (ET): 8:30 a.m.

Hora del Pacífico (PT): 5:30 a.m.

La transmisión se divide habitualmente en dos bloques: el primero destaca las categorías de mayor peso mediático, seguido de un desglose técnico y artístico de las 23 categorías totales.

¿Quiénes pueden estar nominados a los Oscar 2026?

Tras los resultados de los Golden Globes y los Critics Choice Awards, la balanza parece inclinarse a favor de cintas como "Hamnet" en drama y "Una Batalla tras Otra" de Paul Thomas Anderson. En las categorías de actuación, hay una gran expectativa por ver si nombres como Wagner Moura (“El Agente Secreto”) logran consolidar la presencia latina este año.

La ceremonia principal, que será conducida por el veterano Conan O’Brien, tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero antes de la alfombra roja, todo comienza este jueves con el listado que definirá el legado cinematográfico de este ciclo.

¿Quiénes ganaron los Oscar en 2025?

Mejor Película: “Anora”

Mejor Director: Sean Baker por “Anora” (que también ganó por Guion Original y Montaje)

Mejor Actor: Adrien Brody por “The Brutalist”

Mejor Actriz: Mikey Madison por “Anora”

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin por “A Real Pain”

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”

Mejor Película Internacional: “Aún Estoy Aquí” (Brasil)

Mejor Película de Animación: “Flow”

Mejor Guion Adaptado: Peter Straughan por “Conclave”

Mejor Largometraje Documental: “No Other Land”