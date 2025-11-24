‘Wicked: For Good’ recaudó en su primer día de estreno 68,7 millones de dólares

La superproducción de Universal ‘Wicked: for Good’ protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, no solo se encamina a romper récords en millones para Acción de Gracias, sino que demuestra que el público femenino es la clave del éxito en 2025.

‘Wicked: for Good’, la segunda entrega de la ambiciosa adaptación cinematográfica de Jon M. Chu, ha aterrizado en la cartelera como un auténtico huracán, inyectando un impulso épico a una taquilla norteamericana que venía sufriendo la peor caída en décadas.

Con una recaudación inicial de $68.7 millones solo el viernes (incluyendo $30.8 millones de los preestrenos), la película se posicionó cómodamente en la cima, encaminándose a un impresionante acumulado global de $228 millones y $151 millones en Norteamérica.

Éxtasis de la crítica y el público

El público está completamente rendido ante la historia no contada de las brujas de Oz. La cinta ha obtenido una envidiable calificación de "A" en CinemaScore y un brillante 96% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los fans están celebrando las actuaciones de Ariana Grande como Glinda, la Bruja Buena, y Cynthia Erivo como Elphaba, la Malvada Bruja del Oeste.

Si las proyecciones se cumplen, esta producción impulsada por mujeres no sólo igualará el éxito de su predecesora (que recaudó casi $750 millones globalmente), sino que pulverizará múltiples hitos:

1.- Será el mejor comienzo en la historia para una adaptación de un musical de Broadway, superando a la primera Wicked ($112.5 millones).

2.- Se convertirá en el segundo mejor estreno en Norteamérica para Universal, sólo detrás del gigante Jurassic World ($208.8 millones).

3.- A nivel nacional, será el tercer mayor estreno de todos los tiempos entre todos los musicales, ubicándose detrás de El Rey León (2019) y La Bella y la Bestia (2017).

4.- Se consolidaría como el segundo mejor lanzamiento de 2025 hasta la fecha, justo detrás de Una Película de Minecraft ($208.9 millones), y superaría a Superman como el cuarto estreno más taquillero del año a nivel global.