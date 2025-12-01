“Zootopia 2” marca un fuerte debut y supera los 156 millones de dólares en taquilla

El estreno de ‘Zootopia 2’ impulsó la taquilla estadounidense durante el fin de semana de Acción de Gracias, con un desempeño que la ubica entre los lanzamientos más destacados del periodo festivo y que confirma el peso de la animación familiar en esta temporada.

Un inicio sólido para Disney en la taquilla festiva

Según cifras reportadas por Deadline el 29 de noviembre, la película registró 38,6 millones de dólares solo durante el Black Friday, cifra que se sumó a los 39,5 millones del miércoles 27 y los 19,7 millones del feriado de Acción de Gracias. Al cierre de su quinto día, el acumulado se ubicó entre 152 y 156 millones de dólares, posicionándose como el segundo mejor estreno del periodo de Acción de Gracias, solo por detrás de ‘Moana 2’ en 2024.

El rendimiento también destaca por la rapidez con la que la secuela alcanzó marcas que a la cinta original le llevaron más tiempo. La primera Zootopia requirió 12 días para aproximarse a los niveles de recaudación logrados por la nueva entrega en menos de una semana, de acuerdo con la Asociación Nacional de Propietarios de Cines. Screen Engine/Comscore señaló además que el 61% de los boletos se compró el mismo día de la función, un comportamiento inusual que refleja un fuerte interés inmediato por el estreno.

Los formatos premium tuvieron un papel considerable: un 21% de la recaudación provino de proyecciones en IMAX y PLF, con un mayor movimiento en las regiones sur y oeste del país.

Perfil de la audiencia y récords de asistencia

Los primeros cinco días de exhibición también revelaron un comportamiento diverso entre los asistentes. Deadline señaló que el 34% del público fueron mujeres menores de 25 años, y el 26% mujeres mayores de esa edad. Tanto hombres jóvenes como adultos representaron un 20% cada uno.

Screen Engine/Comscore registró una asistencia del 37% de espectadores latinos o hispanos, seguidos por un 25% caucásico, 20% afroestadounidense y 13% asiático-estadounidense. Además, el 56% correspondió a público de baja frecuencia, con un 33% que acude al cine cada dos meses y un 23% con asistencia anual.

En términos de asistencia acumulada, ‘Zootopia 2’ superó los 2 millones de espectadores en su quinto día, convirtiéndose en uno de los estrenos de noviembre más rápidos en alcanzar esta cifra desde ‘Frozen 2’.

La secuela logró superar la marca 18 días antes que la película original, un registro que también se alinea con el ritmo de ‘Intensamente 2’, cinta que lideró la taquilla extranjera en 2024 con más de 8,7 millones de espectadores. Estos resultados mantienen la atención sobre el desempeño que la película pueda sostener en las próximas semanas.