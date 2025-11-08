Jurassic World 5 ya es una realidad: Universal confirma la secuela con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali

Los dinosaurios volverán a la gran pantalla. Universal Pictures ha dado luz verde oficialmente a la secuela de "Jurassic World: El Renacer", consolidando así una de las franquicias más exitosas de Hollywood. Aunque la entrega anterior generó opiniones divididas, su recaudación global de más de $868 millones de dólares dejó claro que el público aún quiere más aventuras de dinosaurios.

Gareth Edwards en negociaciones para regresar

El director británico Gareth Edwards, su creador, se encuentra en negociaciones finales para dirigir la nueva entrega. Su regreso garantizaría continuidad creativa en una saga que ha sabido reinventarse con cada capítulo. Edwards, reconocido por su dominio de los efectos visuales, es considerado una pieza clave para mantener el nivel técnico y narrativo que exige una producción de esta magnitud.

El regreso del nuevo trío protagonista

Universal también busca reunir al trío que conquistó a la crítica y al público en la última película: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali. Los actores repetirían sus papeles de Zora Bennett, Dr. Henry Loomis y Duncan Kincaid, respectivamente. Su química en pantalla fue uno de los puntos más destacados de "Jurassic World: El Renacer" y ahora se espera que lideren una nueva aventura que, aunque aún sin sinopsis oficial, promete más acción, suspenso y, por supuesto, dinosaurios hambrientos en escenarios extremos.

Spielberg, siempre presente

Como en cada entrega, Steven Spielberg volverá a ocupar el rol de productor ejecutivo. Su presencia asegura que la esencia de la franquicia se mantenga intacta, incluso en esta nueva etapa que dejó atrás a los protagonistas originales para abrir paso a una generación distinta de héroes.

Un éxito que no podía quedarse en una sola película

Aunque "Jurassic World: El Renacer" fue concebida como una historia independiente, su desenlace dejó abiertas varias puertas narrativas. Scarlett Johansson lo había adelantado en entrevistas: “Esta película se sostiene por sí sola, pero el universo de Jurassic siempre tiene espacio para nuevas historias”.

Con su estreno, la cinta se convirtió en la tercera película más taquillera de Hollywood en 2025 y superó a producciones de Marvel y DC en la taquilla veraniega. Con este éxito, la confirmación de Jurassic World 5 era solo cuestión de tiempo.

¿Cuándo llegará a los cines?

Por ahora, Universal no ha revelado una fecha de estreno ni detalles de la trama. Sin embargo, la maquinaria ya está en marcha y todo apunta a que la saga jurásica seguirá marcando la historia del cine de entretenimiento.

