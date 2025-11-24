Las colaboraciones más memorables entre artistas latinos y estadounidenses

Los inicios de Gloria Estefan, Selena Quintanilla, Ricky Martin y Shakira no fueron fáciles. Sin embargo, gracias a su disciplina y talento lograron fusionar la música latina con la estadounidense, conquistando un público más amplio y derribando barreras culturales y lingüísticas. Hoy, las fusiones musicales son más diversas y el idioma ya no es un obstáculo: lo que une a los artistas es la música y el talento, integrando la esencia latina en el mercado anglosajón con un impacto comercial sin precedentes.

El éxito de estos cuatro íconos abrió puertas para que otros artistas, tanto latinos como internacionales, pudieran experimentar con géneros híbridos y alcanzar una proyección global.

Gloria Estefan: pionera del pop latino

Fue una de las primeras en mezclar ritmos caribeños con pop en inglés. Su influencia permitió que Estados Unidos y Europa se dejaran seducir por los sonidos latinos, posicionándola como una figura clave en la internacionalización de la música latina.

Selena Quintanilla: la reina del tex-mex

Con la cumbia pop, Selena conquistó el mercado estadounidense y dejó un legado que marcó un antes y un después tras su trágica muerte. Su impacto inspiró a nuevas generaciones de artistas a abrazar sus raíces y llevarlas con orgullo a escenarios internacionales.

Ricky Martin: explosión global con “Livin’ la Vida Loca”

El puertorriqueño revolucionó la industria con su éxito mundial, abriendo camino a la ola latina en el pop internacional. Su versatilidad lo llevó a incursionar en distintos géneros, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Shakira: innovación y versatilidad

Aunque sus inicios fueron complejos, su talento vocal y su capacidad de reinventarse la convirtieron en una estrella global. Sus incursiones en el rock, la electrónica y el pop latino le valieron múltiples premios internacionales y un lugar privilegiado en la música mundial.

Colaboraciones que marcaron historia

La influencia de estos pioneros se refleja en colaboraciones que han unido a artistas latinos y estadounidenses:

Luis Fonsi y Justin Bieber – “Despacito”

J Balvin y Beyoncé – “Mi Gente”

Cardi B, Bad Bunny y J Balvin – “I Like It”

Daddy Yankee y Fergie – “Impacto”

Rosalía y Travis Scott – “TKN”

Prince Royce y Snoop Dogg – “Atrapado en un sentimiento”

Marshmello y Manuel Turizo – “El Merengue”

“Bad Bunny ft. Drake – “Mía”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Black Eyed Peas y J Balvin – “Ritmo”

Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy – “Un dia”

Alejandro Fernández y Cristina Aguilera – “Hoy Tengo Ganas De Ti”

Jennifer Lopez con Wisin y Yandel – “Follow The Leader”

BIA y J Balvin – “Safari”

Juanes y Nelly Furtado – “Fotografía”

Shakira y Rihanna – “Can't Remember to Forget You”

Romeo Santos y Usher – “Promise”

Hector El Father con Jay Z – “Here We Go Yo”

Big Pun, Ricky Martin, Cuban Link y Fat Joe – “Livin' La Vida Loca Remix”

OMI con Nicky Jam – “Cheerleader Remix”

Gloria Estefan y Miami Sound Machine – “Conga”

Selena– “ I Could Fall in Love”

Los del Río – “Macarena (Bayside Boys Remix)”

Jennifer Lopez – “Waiting For Tonight”

Shakira con Wyclef Jean–“Hips Don't Lie”

Enrique Iglesias ft. Sean Paul, Descemer Bueno, Gente De Zona – “Bailando”