¿Por qué Jennifer López recibió $2 millones de dólares de un multimillonario indio?

La cantante y actriz Jennifer López, de 56 años, viajó hasta Udaipur, India, para encabezar una de las celebraciones matrimoniales más exclusivas del año: la boda de la heredera multimillonaria Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju. Conocida como la “Diva del Bronx”, López recibió un pago de $2 millones de dólares por su actuación, en la que lució un traje negro con aberturas sensuales que dejó a los invitados impresionados.

Una boda millonaria en Udaipur

La novia, Netra, es hija de Rama Raju Mantena, presidente y director ejecutivo de Ingenus Pharmaceuticals, mientras que su esposo Vamsi es cofundador y director de tecnología de Superorder, una plataforma de entrega de alimentos en auge que recientemente fue reconocida por Forbes.

La boda, cuyo valor se estima en $7 millones de dólares, comenzó el 20 de noviembre y se extendió durante cuatro días en los lugares más emblemáticos de Udaipur, como el Palacio Leela, el Zenana Mahal y el Palacio de la Isla Jagmandir. Además de López, el reconocido DJ Tiësto también se presentó en la celebración.

Las ceremonias tradicionales de sangeet y mehendi se realizaron el 21 y 22 de noviembre, mientras que el debut de Jennifer López tuvo lugar el 23 de noviembre, después de que la pareja intercambiara votos.

Invitados de lujo y momentos memorables

La boda contó con la presencia de estrellas de Bollywood como Dia Mirza, Amyra Dastur, Sophie Choudry, Ram Charan y Nora Fatehi. También asistieron personalidades internacionales como Donald Trump Jr. y su novia Bettina Anderson.

Uno de los momentos más comentados fue el espectacular pastel de bodas, completamente blanco y esculpido como un palacio en miniatura con cúpulas, elefantes, leones, pavos reales y flores en cascada. La obra fue creada por el artista parisino de pasteles de lujo Bastien Blanc-Tailleu, quien escribió en Instagram: “Ayer, en el palacio de la ciudad de Udaipur, celebramos la boda de Netra y Vamsi… con un pastel inspirado en la arquitectura de Rajastán y animales emblemáticos de la India. ¡Menuda noche!”.

La presentación de Jennifer López

Durante su show, López apareció primero con un atuendo negro acompañado de un sari rosa pálido, para luego cambiarse a un conjunto dorado. En su último set, deslumbró con un body de corte alto adornado con joyas y botas hasta la rodilla cubiertas de cristales.

La artista levantó una copa en el escenario y expresó: “Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos”, mientras Netra y Vamsi se unían a ella en la celebración.

