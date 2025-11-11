Danny Ramírez y Jessica Alba se muestran muy cariñosos luego de confirmar su relación

Jessica Alba y Danny Ramírez confirmaron oficialmente su relación durante la gala Baby2Baby 2025, celebrada en West Hollywood, California. El actor, de 33 años, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de la velada, donde incluyó varias imágenes junto a la actriz de 44 años, dejando claro el romance.

Visiblemente enamorados en la alfombra

En las fotografías, Alba aparece abrazando a Ramírez mientras sonríen a la cámara. En otra selfie, el actor de "The Last of Us" se inclina hacia ella entre risas, mostrando la complicidad que los une. La pareja asistió al evento con atuendos coordinados en negro: Alba deslumbró con un vestido sin tirantes acompañado de un collar plateado de Cartier, mientras que Ramírez lució un esmoquin clásico.

“Qué noche tan extraordinaria por parte de todo el equipo de @baby2baby y de quienes donaron”, escribió Ramírez en su publicación, celebrando la causa benéfica.

Reacciones de los fanáticos

La confirmación del romance desató una ola de comentarios positivos en redes sociales. “Es como si ustedes dos siempre hubieran estado juntos”, escribió un seguidor, mientras otro celebró: “Bien, anuncio oficial. Hemos estado esperando con paciencia”. Incluso, un usuario preguntó directamente: “¿Oh, es ese tu novio, Jessica?”, a lo que otro respondió: “Es su chico: Danny Ramírez ❤️”.

“Omg, estoy ENAMORADA de este anuncio oficial 😭🙌”, comentó otra fan.

Un romance que comenzó semanas atrás

Aunque la confirmación llegó en la gala, los rumores ya circulaban desde hace semanas. La primera pista fue una fotografía compartida por Alba durante un viaje a Byron Bay, Australia, donde incluyó discretamente a Ramírez. Poco después, ambos fueron captados paseando por la playa en Gold Coast, en imágenes publicadas por Daily Mail, donde se les veía tomados de la mano y dándose un beso.

Una fuente cercana declaró a Us Weekly que la relación comenzó de manera informal: “Eran amigos antes de que surgiera el romance”.

Jessica Alba se da una nueva oportunidad en el amor

La actriz, conocida por películas como "Honey" y "Los 4 Fantásticos", se da una nueva oportunidad sentimental tras anunciar su separación de Cash Warren, con quien tuvo tres hijos: Honor (17), Haven (14) y Hayes (7).

Con esta aparición pública, Alba y Ramírez se consolidan como una de las parejas más comentadas en estas fechas.

