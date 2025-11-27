¿Qué se dijeron? Simon Cowell rompe el silencio y cuenta todo sobre su última conversación con Liam Payne

Durante el podcast "Rolling Stone Music Now", el productor británico y directivo de Sony Music, Simon Cowell, confesó detalles de la última conversación que sostuvo con Liam Payne antes de su fallecimiento. El exintegrante de One Direction murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Las autoridades determinaron que al momento de su muerte Payne tenía una concentración de alcohol en sangre de 2,7 gramos por litro (0,27 %), lo que confirmó un estado de intoxicación severa.

La última charla entre Cowell y Payne

Cowell relató que había visto a Liam un año antes del trágico suceso: “Lo vi un año antes de que esto sucediera. Vino a mi casa y hablamos. Se veía increíble, por cierto. Nunca lo había visto tan bien, y hablamos de su hijo, de ser padre y de lo que eso significa”.

El productor recordó que le aconsejó no dejar que la música controlara su vida: “Le pedí que encontrara algo más que le apasione. Estás en una posición donde puedes decidir cuándo quieres lanzar algo y cuándo no”.

Cowell también reflexionó sobre lo que habría sido de Payne fuera de la banda: “Hablando con sus padres recientemente, solo me decían que estaban muy orgullosos de lo que había logrado”.

El pesar de Simon Cowell

El empresario de 66 años confesó que desearía haber hecho más por el cantante: “Ojalá pudiera volver atrás, por supuesto, a ese día que vino a mi casa si lo hubiera sabido. Cuando hablé con él ese día, para ser sincero, me sentí muy bien con él. Pensé: ‘¡Guau! Pareces estar en un muy buen momento’, y estaba intentando darle buenos consejos sobre la vida en general... Pasamos tres o cuatro horas hablando, y no me preocupé por él después de que se fue”.

Críticas en redes sociales

Tras la muerte de Payne, algunos internautas culparon a Cowell y a la industria musical por lo ocurrido. Sin embargo, el productor aseguró que decidió ignorar los comentarios: “No leo nada de esto porque si lo hiciera, simplemente te torturarías a ti mismo”.

Cowell añadió: “Cuando la gente especula y desconoce la verdad, ¿tiene sentido leer lo que no es cierto? La idea de que uno es esencialmente responsable de la vida de alguien se basa en haber firmado con esa persona. No se puede hacer eso. No se puede vivir con esa persona”.

Un vínculo marcado por One Direction

Simon Cowell y Liam Payne se conocieron cuando el productor firmó a One Direction, la exitosa boyband británica que catapultó a Payne a la fama mundial.

