¿Qué películas de Disney-Pixar se estrenarán en 2022?

Disney-Pixar reveló su calendario de estrenos para el próximo año, donde se esperan proyectos ambiciosos y con grandes sorpresas.

Te puede interesar: Salen a la luz detalles inéditos de la película Toy Story 4.

A continuación, te presentamos el calendario de Disney-Pixar para 2022 y 2023.

Red

El próximo estreno de Pixar nos presentará a Mei Lee, una niña de 13 años que no puede evitar convertirse en un gato rojo gigante cuando se emociona.

En realidad, se trata de una fábula sobre los cambios de la adolescencia y los problemas emocionales que los acompañan.

La película la dirigirá Domee Shi, quien ya ganó un Oscar al Mejor Corto Animado en 2018 con Bao, un retrato de una madre con síndrome del nido vacío.

Fecha de estreno: 11 de marzo de 2022.

Lightyear

Lightyear será el primer gran spin-off de Toy Story, dejando a un lado el mundo de los juguetes. La película tratará de los orígenes humanos del astronauta en que se inspiró el muñeco. Angus MacLane se encarga de la dirección de la película y Chris Evans ha puesto voz al Buzz Lightyear humano.

Fecha de estreno: 17 de junio de 2022.

Cars on the Road - Serie

El universo de Cars se sigue expandiendo con esta serie en la que seguiremos las aventuras de Rayo McQueen y Mate a lo largo de las carreteras de Estados Unidos.

Owen Wilson y Larry the Cable Guy volverán a poner su voz, pero Pixar ha asegurado que se sumarán nuevos talentos.

Fecha de estreno: Sin confirmar. Prevista para otoño de 2022, en Disney+.

También te puede interesar: Esto es todo lo que se sabe de una tercera parte de Buscando a Nemo.

Win or Lose - Serie

Los directores Michael Yates y Carrie Hobson realizaron la primera serie animada original de Pixar para Disney+. Centrada en el equipo mixto de softball de un instituto que se está preparando para el campeonato.

Fecha de estreno: Sin confirmar. Prevista para 2023, en Disney+.

