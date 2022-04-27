Estas son las referencias de Toy Story en el nuevo tráiler de Lightyear.

Se ha publicado el nuevo tráiler de Lightyear y en el mismo se han podido encontrar ciertas referencias a Toy Story que vamos a analizar ahora mismo.

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Para empezar, hay que decir que Lightyear está muy próxima a estrenarse, pues el 17 de junio ya estará disponible en los cines contando con un elenco donde se destacan Chris Evans, Taika Waititi y James Brolin como los actores que le pondrán la voz a alguno de los personajes que ahí aparecen.

Este film constituye el tercer spin off que se hace de Buzz Lightyear, uno de los personajes de la franquicia Toy Story. Anteriormente ya se hizo Comando Estelar como serie y Buzz Lightyear Comando Estelar: La Nueva Aventura. Por lo tanto, ante estos antecedentes las expectativas son inevitablemente altas.

¿Qué referencias de Toy Story hay en el tráiler de Lightyear?

Las palabras que expresa son justamente las primeras exactas que dijo al inicio de la saga Toy Story. Aparece también en un planeta que es el mismo que aparece en la segunda película, es decir en Buzz Lightyear Comando Estelar: La Nueva Aventura. Esas constituyen algunas de las referencias.

A su vez, Buzz hace un viaje al espacio que termina saliendo mal y una vez que regresa al punto de partida se da cuenta que han pasado 62 años (algo lógico si consideramos que se pasa literalmente volando el tiempo cuando se está en el espacio).

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