Ariadna Gutiérrez en El Hormiguero

Ariadna María Gutiérrez Arévalo es una modelo y reina de belleza colombiana.

Después de participar en diferentes concursos de belleza, Ariadna fue seleccionada como la representante colombiana del Miss Universo 2015. Después de haber sido coronada como la ganadora el presentador Steve Harvey corrigió y le dio la corona a la participante de Filipinas, Pia Wurtzbach. Después de este penoso incidente, Ariadna renunció a ser virreina para evitar peleas y chismes.

Gutiérrez ganó mucha popularidad después de Miss Universo 2015 y ha participado en diferentes programas como presentadora e invitada, además de ser imagen de renombradas marcas de moda.

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