Lo Que La Gente Cuenta del concierto de Travis Scott, ¿fue un ritual satánico?

Lo único que cualquier persona espera cuando acude al concierto de su artista favorito es pasarla bien, corear sus canciones y grabar algunos momentos para recordarlos, pero quién iba a imaginar que lo que ocurrió en el concierto del rapero Travis Scott marcaría para siempre a las familias de varios asistentes.

Resulta que el pasado viernes, 5 de noviembre, se llevó a cabo la tercera edición del festival de música 'Astroworld', celebrado en el antiguo parque Houston Six Flags, donde asistieron más de 50 mil personas.

Y en este encuentro musical de dos días, ocurrió una tragedia, pues si bien uno de sus objetivos era dar de qué hablar en todo el mundo, ya que habían retomado los planes del festival tras posponerlo en 2020 a causa de la pandemia, lo consiguieron gracias a la 'estampida humana' que cobró la vida de 8 personas y dejó a otros más heridos.

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De acuerdo con información oficial, todo sucedió después de las 9:00 de la noche cuando salió a cantar el rapero Travis Scott, de 29 años, quien causó furor por su actuación y también por los nuevos sencillos que lanzaría ese día: 'Mafia' y 'Escape Plan'.

Y en medio del mar de personas que estaban entretenidas con el performance de la pareja de Kylie Jenner, ocurrió lo peor, ya que comenzaron a empujarse hacia el escenario, eso detonó el pánico y que algunos cayeran, según explicó en conferencia de prensa Samuel Peña, el jefe de bomberos de Houston.

Lamentablemente, 8 personas perdieron la vida y 17 fueron trasladadas a hospitales. Autoridades cancelaron la segunda fecha del concierto, mientras que el cantante Travis se comprometió a ayudar a las familias de los afectados y cubrir los gastos de sus funerales, así como devolver el dinero de los boletos a todos los asistentes.

El supuesto lado oscuro de 'Astroworld'

Este hecho retumbó en todos lados, en primera, por tratarse de una tragedia donde varias personas perdieron la vida. Aunque tras salir a la luz esta situación, varios se dieron cuenta del lado más oscuro detrás del concierto y las pérdidas humanas.

Critican al rapero Travis Scott porque siguió cantando tras avalancha humana que, según cifras oficiales hasta el momento, ha dejado 8 muertos, entre ellos un niño de 10 años.



Video: Cortesía #AstroWorld pic.twitter.com/wEzJrwC5Sp — Mimi Arriaga (@MimiArriagaM) November 6, 2021

Y es que comenzaron a surgir comentarios en redes sociales donde señalan que lo que sucedió en 'Astroworld' 2021 en realidad no fue un accidente y se trató de un supuesto ritual satánico, por lo que el rapero estaba totalmente enterado.

Días después de la tragedia se dieron a conocer grabaciones donde se ve a algunos de los fans pidiendo ayuda para detener el concierto debido a la 'estampida', pero no les hicieron caso. Incluso indicaron que Travis pudo darse cuenta -desde el escenario- del furor en el público, así como los empujones, y decidió continuar con su show, a pesar de los gritos de auxilio.

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Lo más extraño de todo esto son algunos testimonios de quienes asistieron, mismos que explican que el detalle demoníaco surgió desde el póster que usaron para promocionar el evento, pues contenía simbología como pirámides, ojos: "Que significa el Nuevo Orden o el ojo que todo lo ve", precisaron.

Como si lo anterior no fuera suficiente, usuarios de TikTok y Twitter destacaron que la portada del nuevo disco de Travis hay un niño que "parece demonio", así como frases que dicen: "La distopía real está aquí", "Cuando el final llegue, será el verdadero comienzo".

Aunque otro detalle que llamó mucho la atención y varios pudieron notar fueron las imágenes en el escenario, ya que había demonios rodeados de fuego, ¿casualidad? Además, a eso se le suman los comentarios de que supuestamente a las personas les estaban inyectando sustancias prohibidas, por eso algunos parecían "poseídos".

Y lo más escalofriante lo contó una joven, que afirmó que se sentía como estar en el infierno, que había una energía oscura: "Fue como estar en el infierno (…) no se podía ver, no se podía respirar. Todo el mundo estaba tratando de moverse".

Relación con Samhain

Pero no fue todo lo que los internautas hallaron en torno a los detalles oscuros de la presentación de Travis en 'Astroworld', ya que también lo relacionaron con Samhain, un antiguo festival de muerte y sacrificio, que en los círculos ocultistas todavía se celebra.

Esto no fue el concierto de un rapero, fue un ritual satánico de alto grado a través de de un portal de energías oscuras. Una especie de hipnosis colectiva con vibraciones de baja frecuencia.



Es la industria de la música arrastrando a millones de jóvenes al infierno.#AstroWorld pic.twitter.com/GPANLmNafv — Zrzta Maria Bell 🇪🇸 (@Diario_de_Bell) November 9, 2021

De hecho, afirman que Samhain es una época en la que la puerta al otro mundo está abierta. Y justamente tiene lugar entre la celebración de Noche de Brujas y se prolonga por unos días más después del 31 de octubre. Curiosamente coincidiría con la fecha en que se llevó a cabo el 'Astroworld' 2021.

Mientras continúan surgiendo múltiples teorías alrededor de la tragedia y la extraña simbología que Travis ocupa en sus proyectos, tú qué piensas... ¿en realidad tendrá algo qué ver con alguna secta satánica? O por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.



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