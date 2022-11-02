-
Episodio 16: El último adiós | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Decir adiós no es fácil, y menos cuando no se sabe que será la última vez que se puede hacer. Estas historias nos relatan lo que tres personas tuvieron que hacer para despedirse de sus seres queridos desde el más allá. Esto es: El último adiós. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast
-
Episodio 15: Quirófano maldito | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Los hospitales suelen ser un lugar donde presenciamos cosas maravillosas como el nacimiento de una nueva vida, y también donde muchas personas dan el último adiós a seres queridos. Sin embargo, ¿a dónde van todas las almas que se pierden entre el color blanco de sus paredes? Esto es: Quirófano maldito. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast
-
Episodio 14: Brujería | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Entre velas, amarres y amuletos se encuentra la intención de encontrar el amor y tener más dinero, pero también pueden ocultar las intenciones malas de algunas personas. Esto es: Brujería. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast
-
Episodio 13: Kilómetro mortal | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Las carreteras nos permiten disfrutar de paisajes únicos y nos dan una sensación de libertad, pero, ¿qué pasa cuando se vuelven el camino directo hacia el terror? Esto es: “Kilómetro mortal”. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast
-
Episodio 12: No estamos solos | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Es una realidad que no podemos asegurar que somos la única forma de vida en el Universo, y las historias de este episodio nos confirman que hay alguien observándonos desde otro rincón de la galaxia. Esto es: “No estamos solos”. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast.
-
Episodio 11: Travesuras del más allá | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Mientras algunos niños corren en parques, hay otros que se han quedado entre las penumbras atormentando a las familias que viven en armonía, jugando con la tranquilidad de todos los que los rodean. Al final, son simplemente niños. Esto es “Travesuras del más allá”. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast.
-
Episodio 10: Terror en la oficina | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Muchos podrán decir que tienen “el peor trabajo del mundo”, pero las historias que están por escuchar los hará cambiar de opinión, ya que descubriremos que la burocracia no es lo más terrorífico de una oficina. Esto es: “Terror en la oficina”. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast.
-
Episodio 09: Visita a los abuelos | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Mientras la visita a la casa de los abuelos puede representar algo bueno para algunos por los guisos con el sazón de la abuela y las historias increíbles del abuelo, para otros ha sido una terrible visita a seres que ya no están entre nosotros. Esto es “Visita a los abuelos”. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast.
-
Episodio 08: La visita de la bruja | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
Las brujas. Estas misteriosas criaturas que conocemos como mujeres con una belleza irreal que pueden transformarse en entes horribles, o bolas de fuego que vuelan sobre los puntos más altos de las montañas para reunirse y hacer rituales profanos. Estas son tres historias de personas que vivieron en carne propia una aterradora experiencia con estos seres.
-
Episodio 07: Lamentos en la oscuridad | Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast
“La Llorona” es una de las leyendas más conocidas en todo nuestro país. Hay miles de personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano con esta mujer que recorre las calles cercanas a ríos y lagos gritando desgarradoramente en busca de sus hijos, estas son las historias que ustedes nos compartieron. Escúchanos también en Spotify: https://bit.ly/LQLGCpodcast.”
Conecta