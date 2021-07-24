Los icónicos lugares donde se grabó Los Vengadores: La Era de Ultrón.

Es bien sabido que las producciones de Marvel usan en su mayoría la imagen generada por computadora (CGI) para la creación de sus imponentes escenarios, lugares que solo podrían existir en al ficción; sin embargo, también han incorporado lugares completamente reales en el proceso.

Un claro ejemplo de este recurso es precisamente la cinta "Los Vengadores: La Era de Ultrón", que tiene en su lista la mayoría de locaciones reales e internacionales de todas las producciones del UCM hasta ahora.

El rodaje tuvo lugar básicamente en cinco países: Italia, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido y Bangladesh, además claro, de su base en los estudios Shepperton cerca de Londres.

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Acá te mostramos estas icónicas locaciones para que te animes a visitarlas.

ITALIA

La fortaleza Hydra que aparece al principio de la película, se rodó en el Fuerte de Bard, un castillo del siglo XIX que se encuentra en el Valle de Aosta entre Italia y Francia.

Para la recreación del ataque de Los Vengadores, se cubrió el castillo con nieve artificial y se reclutaron extras entre la población local.

Varias calles de la ciudad de Aosta fueron transformadas para dar vida a la capital del país ficticio del Este Europeo: Sokovia. Las señales y letreros de las calles fueron reemplazados por unos nuevos en serbio.

SUDÁFRICA

La plaza del ayuntamiento de Johannesburgo fue el escenario de una de las épicas batallas, donde aparece la versión de Iron Man que usa la armadura Hulkbuster y Hulk.

Se filmó también al exterior de el Carlton Center, en algunas estaciones de bus Rea Vaya y en la Plaza Ghandi.

BANGLADESH

Una breve, pero clave toma sin actores, fue filmada en los astilleros de Chittagong, en ella Ultrón tiene un encuentro con un traficante de armas.

COREA DEL SUR

Gran parte de "Los Vengadores: La Era de Ultrón" fue rodada en Seúl. Calles de Gangnam Boulevard se utilizaron para escenas con Ultrón, el Capitán América y la Viuda Negra, entre otros.

La Plaza Nuritkum en la Digital Media City fue una de las más icónicas pues el avión de Los Vengadores despega en medio de ésta.

Por su parte, las islas artificiales flotantes Sevit sobre el río Han, fueron usadas como exteriores del edificio U-Gin Genetics Research, mientras que el enorme puente Cheongdam, que conecta las dos orillas de la ciudad de Seúl, así como el kilométrico puente Mapo y el parque Ttukseom, fueron escenarios de algunas escenas de acción.

REINO UNIDO

La secuencia de la batalla inicial fue filmada en los bosques de Bourne Woods en Surrey y Hawley Woods en Hampshire.

El edificio The Printworks ubicado en el centro de Londres, fue la locación para la secuencia que sucede dentro de un barco, una de las ubicaciones más escondidas.

La casa secreta que se encuentra en algún lugar de la costa oestge de los Estados Unidos, en realidad está ubicada en Inglaterra, y es una finca propiedad del Duque de Wellington llamada Stratfield Saye, en Hempshire.

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La escena donde Thor tiene una visión y ve un templo, fue rodada en la iglesia de San Bartolomé el Grande en Londres.

Otras locaciones en Reino Unido incluyen el Royal Holloway College en Surrey, los túneles del Castillo de Dover en Kent y la Academia de Policía Hendon en Londres.

¿Te habías dado cuenta de todos estos lugares?

No te pierdas "Los Vengadores: La Era de Ultrón" este domingo por la señal de Azteca 7.