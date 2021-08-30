Los Increíbles: ¿Quién de los hijos de la familia sería adoptado?

Los Increíbles es una de las películas de superhéroes de Pixar más populares de todos los tiempos, pues recordemos que fue en 2004 cuando salió la primera entrega; sin embargo, pasaron muchos años para que la secuela saliera a la luz, por lo que en 2018 las pantallas grandes se pintaron de rojo y negro, debido a que los súper habían regresado.

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Hace poco, un usuario de Reddit sacó a la luz una teoría que podría cambiar para siempre la visión de la familia Parr, en especial sobre dos de los personajes de esta divertida producción de Pixar.

Este fanático señaló que Dash, el hijo de en medio, tiene el característico pelo rubio de su padre Bob y la afilada nariz de su madre Helen. Sin embargo, Violet, la hija mayor, tiene una apariencia completamente distinta a la del resto de la familia.

La teoría de adopción

La joven tiene el pelo negro azabache y su nariz es redonda, además de contar con unas marcadas ojeras, rasgo que comparte con otro personaje de la saga y que no es de su familia. Este personaje en cuestión es Edna Moda, la diseñadora y amiga de la familia. Está teoría sugiere que el parecido entre Edna y Violet se debe a que la famosa diseñadora es la madre biológica de Violet.

Por supuesto que, el parecido físico no alcanza para justificar el parentesco, pero un vistazo a la historia de Edna podría explicarlo. Si bien no se conocen detalles del pasado de Edna, se sabe que se retiró del negocio unos 15 años antes del comienzo de Los Increíbles, cuando el gobierno prohibió a los superhéroes. En la primera cinta, Violet tiene 14 años, lo que llevaría a suponer que Edna pudo haber estado embarazada de Violet durante el período de prohibición de los Super.

Una vez que Violet nació y Edna se percató que tenía poderes, se dio cuenta del peligro que corría. Ahí es cuando podría haber decidido entregar a la pequeña a la familia Parr, con quienes mantenía una relación de amistad y confianza. Al momento de la primera película, la familia protagonista ya formaba parte del programa del gobierno para héroes retirados, lo que aseguraría a la pequeña niña la seguridad para seguir adelante con su vida.

Toda esta situación podría también ser prueba de por qué Edna decide salir de su retiro y acepta diseñar un nuevo traje para Bob, antes de embarcarse en su aventura en solitario en la primera película.

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La teoría suena bastante convincente, pero lo cierto es que los rasgos que caracterizan a Violet también podrían ser una representación de lo que encarna esta adolescente que trata de pasar desapercibida la mayor parte del tiempo.

