¿Moana y la Sirenita tienen conexión? Teoría revela un gran hallazgo.

'Moana' y 'La Sirenita' estaría unidas según una interesante teoría de los fans de Disney y además, ambas historias serían inversas entre sí. ¿Qué te parece?

'La Sirenita' narra la vida de Ariel, una joven sirena que ansia una vida fuera del agua que puso a reflexionar a sus fanáticos con 'Moana'. Ambas películas están separadas por casi tres décadas y a simple vista no tendrían nada en común más que el océano. Sin embargo, en Tumblr han notado una serie de detalles que dicen lo contrario y suenan coherente.

Te puede interesar: Titanic: Teoría afirma que Jack fue solo una fantasía de Rose.

'Moana' y 'La Sirenita' serían historias inversas

'La Sirenita' es una joven del océano, que quiere vivir en la tierra, mientras que 'Moana' es una chica en tierra que quiere vivir en el océano. En 'La Sirenita', una señora de gran tamaño es el enemigo y en 'Moana', una señora de gran tamaño resulta ser amiga.

En la cinta de la chica con cola de pescado, un hombre canta una canción que va sobre comerse a un cangrejo, y el largometraje de la cinta asiática, un cangrejo canta una canción que va sobre comerse a un hombre.

Lin-Manuel Miranda tuvo a su cargo la banda sonora de 'Moana' y es súper fan de 'La Sirenita', tanto que él mismo denominaba a esta canción 'La venganza de Sebastián'. Además, en 'La Sirenita', ella canta sobre una roca y en 'Moana' la roca le canta a ella.

También podría interesarte: ¿Por qué Soul sería el origen de todas las películas de Pixar?