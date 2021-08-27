¿Será cierto? Fans revelan que ya salió el último capítulo de Los Simpson.

Los fans de Los Simpson han presentado una teoría que sugiere que ya ha salido al aire el final de la serie, es decir, que sí hay un capítulo final.

Al parecer el verdadero final es el capítulo 18 de la temporada 19 'Historias de la biblia', en el, la familia va con Reverendo Alegría que comienza a leer la biblia desde el Génesis. Luego se quedan dormidos y sueñan historias de la biblia siendo ellos los protagonistas.

Cuando termina ese capítulo, se despiertan y se han ido de la iglesia, entonces Los Simpson ven la ciudad destruida y a los cuatro jinetes del apocalipsis cabalango por el cielo. Lisa es la única de la familia que se ganó la eternidad, pero Homero la detiene y Los Simpson se van al infierno por una escalera.

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Los Simpson se habrían ganado el infierno

Es ahí cuando se piensa que es el final de la serie, siendo torturados y torturadas por toda la eternidad, así sería un castigo eterno para Los Simpson en el infierno.

Cabe destacar que esto no es una versión oficial, si no una simple teoría que los fans de hueso colorado tienen respecto al final de la serie.

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