Este es el spoiler que pocos notaron en Los Increíbles.

Los Increíbles tienen muchas historias que contar pues ha sido una de las películas animadas más exitosas de las que se tenga registro. Sin embargo, en esta ocasión nos toca hablar del spoiler que pocos notaron en la película.

Desde que fue lanzada en 2004 se ha convertido en una de las favoritas del público como se ha mantenido como un film que ha sabido envejecer bien si consideramos el buen andar que ha tenido entre distintas generaciones que han sabido identificarse con ella. Ahora bien, pueden haber quedado ciertas cosas que el público no notó, por lo que hablemos de lo que nos convocó.

¿Cuál es el spoiler que pocos notaron en Los Increíbles?

Luis Velody analizó en TikTok algo muy peculiar y es que cuando Bob hace enojar a Buddy él se va caminando diciendo que parte de el debería ser un superhéroe pero cuando acontece esto hay algo extraño.

Lo que sucede es que mientras se va alejando de Bob su figura se ve en un reflejo como síndrome adquiriendo tamaños mayores a los que tenía en ese momento. Casualmente, o tal vez no tanto, luego Buddy se convierte en uno de los superhéroes que adorna a la lista de personajes de la película.

Los Increíbles es uno de los films animados más populares que ha dado el Siglo XXI y una de las producciones más rentables que han tenido Disney y Pixar que increíblemente unieron fuerzas para esta realización y vaya si les sirvió porque terminaron realizando un éxito rotundo.

