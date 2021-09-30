Esta teoría revela el secreto mejor guardado de Los Increíbles.

Los Increíbles tienen un secreto bien guardado en su historia. Según una teoría, el padre de Violeta no es Bob, lo que dejaría entrever que hubo una infidelidad por parte de Helen.

Según el vlog de Luis Velody, hay muchas pistas dentro de la cinta de Pixar que delatan que el Sr. Increíble no es el verdadero progenitor de la adolescente.

Violeta tiene el cabello oscuro y no se parece a sus padres. Además, al ser Los Increíbles producto de un experimento, la chica no tiene abuelos u otros familiares de los que pudiera haber heredado sus características físicas.

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Una teoría afirma que este personaje es el verdadero padre de Violeta

Una teoría afirma que Justino es el verdadero padre de Violeta, pues en una llamada que tuvo Helen con su mejor amigo (que por cierto no asistió a su boda), este le dice que llevan 15 años sin verse, la misma edad de su hija.

Además, en la conversación, la superheroína le reclama que le debe un favor, el cual podría ser que no se haya hecho cargo de la adolescente durante tantos años.

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