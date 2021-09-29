¡Cambian la historia! 3 escenas que fueron eliminadas en películas de Pixar.

Algunas de las exitosas películas de Pixar tuvieron que eliminar ciertas escenas, mismas que hubieran cambiado por completo lo que hasta ahora conocemos de las producciones.

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Sin duda, estas cintas han marcado la infancia de varias generaciones, al grado de convertirse en clásicos animados que causan mucha nostalgia entre los millones de seguidores.

A continuación, te presentamos tres de las películas que tuvieron estos cambios y, que gracias a esos ajustes, son como actualmente las conocemos y las seguimos disfrutando.

Toy Story

El argumento original de Toy Story, incluía una escena en la que Woody empujaba a Buzz por la ventana del dormitorio de Andy, porque estaba celoso de que pudieran llevar a Buzz a Pizza Planet y no a él.

La escena se conoce como el carrete del Black Friday, porque los creadores de Toy Story mostraron este carrete a los ejecutivos del estudio el viernes negro de 1993. Los ejecutivos se horrorizaron tanto con la escena que los creadores se replantearon Toy Story totalmente.

Cars

Originalmente, Cars incluía una escena en la que Lightning McQueen se tropezaba con un cementerio de coches viejos cuando buscaba el camino para volver a la interestatal. Ahí tenía que enfrentarlos para poder huir y regresar a su ruta.

Monsters University

La idea original de Monsters University tenía una escena en la que Mike y Sully se conocían en la escuela primaria, cuando elegían a Sully para el juego de pelota y no a su pequeño amigo, situación que ocasiona que ellos tuvieran grandes diferencias.

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Sin duda, las escenas eliminadas de las películas pudieron haber cambiado toda la historia que conocemos hasta ahora.

