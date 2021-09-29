Esta teoría revela quién es el verdadero villano de Toy Story 2.

Toy Story continúa posicionándose como una de las películas favoritas entre chicos y grandes, quienes se identifican con cada uno de los personajes dentro de la saga.

La valentía de Woody se ganó el corazón de millones de cinéfilos en el mundo, la inteligencia de Buzz Lightyear tampoco pasó desapercibida, mientras que la poderosa personalidad de Jessie fue tomada de inspiración por millones de niñas.

Sin embargo, tampoco se pueden olvidar a los temidos villanos que convirtieron a Toy Story en un rotundo éxito.

Nos referimos a Sid, El hombre pollo, El Capataz, Lotso, Gaby Gaby y otros recordados antagonistas que se ganaron nuestro cariño.

Sin embargo, existe otro villano que muchos fanáticos no han identificado, pero que es fundamental para entender la trama de la saga noventera.

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Conoce al inesperado villano de Toy Story

Luis Velody, famoso por sus teorías virales en internet, sorprendió a los fanáticos de Toy Story con un nuevo y temido villano.

Nos referimos a Wheezy, el pingüino de plástico rechinante que se esconde detrás de libros y artículos repletos de polvo.

El influencer Luis Velody tiene la teoría de que Wheezy es el verdadero antagonista de la película. Y es que, el pingüino de moño rojo, incitó a Woody a visitar la venta de juguetes en el patio para ser raptado por El Hombre Pollo.

“Los juguetes tienen sentimientos buenos y malos, algunos tienen celos o envidia. Wheezy no es la excepción, pues tiene celos de Woody. Wheezy fue el verdadero villano que Pixar nos pintó como alguien inocente”, expresa Luis Velody en su cuenta de TikTok.

Según el creador de contenido, Wheezy se dejó llevar por los celos y organizó un plan macabro para deshacerse del vaquero consentido de la casa de Andy.

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