Los Increíbles: Surge nueva teoría sobre uno de los superhéroes.

Los Increíbles es una de las películas más populares que ha dado el cine en los últimos años. Tal ha sido su masividad que la ha llevado a todo tipo de análisis y ahora ha surgido una nueva teoría sobre uno de los superhéroes.

En su cuenta de Tik Tok, Luis Velody, usuario muy popular en esa red social, dio su punto de vista sobre la historia que retrara a la familia Parr.

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¿Cuál es la nueva teoría sobre Los Increíbles?

Velody comienza afirmando que Frozono, el personaje al que Samuel L Jackson le pone la voz, debería haber muerto en la primera película de la saga.

Para empezar afirma que es extraño que Bob, el personaje principal, acabara con un robot en el primer film de esta serie. La base de datos demuestra que cada uno de esos artefactos está hecho para un superhéroe en particular. Justamente el mismo al que Bob elimina estaba diseñado para Frozono.

La teoría continúa enunciando que Mirage tiene una escena donde está espiando a Frozono y se da cuenta que no puede usar su poder en lugares calientes. Ante eso el robot procede a llevar al personaje de Samuel L Jackson a un volcán donde en definitiva habría muerto. La explicación tiene su dosis de sentido, ¿tú qué crees?

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