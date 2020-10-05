Lanzan tráiler de la nueva versión del clásico ‘Las Brujas’ con Anne Hathaway como protagonista. (VIDEO)

Luego de una larga espera, se dio a conocer el tráiler de Las Brujas, que da muestra de la nueva versión del clásico de la literatura de Roald Dahl, dirigido por Robert Zemeckis y protagonizado por Anne Hathaway.

En la cinta, la actriz estadounidense saca su lado más malvado al dar vida a la inolvidable villana que hizo famosa hace años Anjelica Huston.

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En el adelanto que fue dado a conocer por Warner Bros., se puede apreciar que esta nueva versión de la cinta mantendrá varios detalles de la novela y de la primera adaptación cinematográfica que se realizó hace 30 años, en 1990, bajo la dirección de Nicolas Roeg.



La historia

De acuerdo con los detalles que se han dado a conocer de La Brujas protagonizada por Anne Hathaway, es que será ambientada en la Alabama de los años 60.

El filme presenta al pequeño Jahzir Kadeem Bruno como el joven protagonista, que se ha instalado a vivir con su abuela, encarnada por Octavia Spencer.

Cuando su abuela y el niño se van a hospedar en un hotel, entrará en una situación complicada al coincidir con una conferencia de brujas que tiene como propósito convertir a los niños en ratones.

En esta ocasión, Anne Hathaway será la líder de Las Brujas.



Estreno

El estreno de Las Brujas está planeado a nivel internacional en cines el próximo 28 de octubre, dependiendo de las condiciones sanitarias de cada país.

En tanto, en Estados Unidos su lanzamiento será en una plataforma vía streaming el 22 de octubre próximo.

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