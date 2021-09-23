Esta teoría sobre Los Picapiedra cambia toda su historia.

La famosa caricatura de los 60 ha generado dudas por ciertos detalles que resultan muy extraños. Y es que, desde que Los Picapiedra se transmitió por primera vez, generó gran controversia no solo por tocar temas de adultos como la infertilidad y la ludopatía, sino por las incongruencias que existían en la historia.

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Recordemos que esta exitosa caricatura, fue creada por Hanna-Barbera y transcurre en la época de la prehistoria, cuando existían los dinosaurios y los humanos aún eran considerados cavernícolas, por lo que, al ver varios objetos y utensilios que utilizan de la edad moderna causa bastante confusión.

Entre, autos, aviones, televisores, tocadiscos, teléfonos, regaderas y hasta trituradoras de comida, son algunos de los inventos que no existían en la época de piedra, pero que Los Picapiedra podían tener en casa sin problema.

Es por eso, que surgió una teoría que asegura que en realidad Los Picapiedra no viven en el pasado, sino en el futuro, uno post-apocalíptico, tras estas revelaciones se mencionó que la teoría podría estar fundamentada por un comentario de la misma Vilma.

En uno de los episodios, Bam-Bam encuentra una granada en casa de Los Picapiedra y se pone a jugar con ella, Betty intenta quitársela debido a que es un objeto peligroso, pero Vilma la tranquiliza diciéndole: Únicamente contiene recuerdos de la remota post-pasada guerra, a lo que Pedro respondió: Sí, recuerdo que mi abuelo era miembro de la fuerza aérea.

Esta escena dio la suposición de que hubo una guerra que devastó al mundo y Los Picapiedra son algunos de los sobrevivientes, quienes tuvieron que empezar el mundo desde cero, pero con los conocimientos previos en tecnología.

Sobre la existencia de los dinosaurios, esta misma teoría afirma que tras la devastación, científicos lograron reproducir de nuevo a estos animales, pero ahora dotados de modificaciones genéticas que los hacen más dóciles e inteligentes, logrando convivir con los seres humanos sin problema.

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Otros detalles que probarían dicha teoría es que hay algunos humanos con super fuerza, habilidad que solo la evolución les podría otorgar.

