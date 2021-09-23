¿Cuál es la conexión que existe entre Monsters Inc. y Los Increíbles?

El mundo de internet ha revelado poco a poco ciertas curiosidades de las películas de la infancia que se desconocían, con videos o blogs que muestran cómo las cintas de Pixar están conectadas de alguna u otra manera.

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Tal es el caso de Toy Story en Coco, Dory y Nemo en Monster Inc., pues con ciertos símbolos, repeticiones de diálogos, y un sinfín de cosas más han quedado al descubierto y han mostrado cómo los realizadores de las películas del estudio de animación relacionan todo de una forma muy misteriosa que a los fans le sorprenden.

Para esta ocasión, Los Increíbles es una película en donde salió a relucir una nueva teoría que ya ha ganado miles de adeptos de quienes coinciden con la teoría.

La nueva teoría

A través de una recientes publicación en TikTok se descubrió que Los Increíbles y Monsters Inc están conectadas, pues se dice que Jack-Jack el hijo menor de la familia súper poderosa apareció en Monsters Inc., y tras la llegada de Los Increíbles 2, el usuario ideó una teoría que podría conectarla a través del pequeño bebé de la familia Parr.

Todo inicia cuando en la primera entrega de Los Increíbles descubrimos los poderes de Jack-Jack, pues entre ellos se sabe que tiene visión de rayos láser y se puede teletransportar.

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En Monsters Inc, con la fuga de Boo, entrevistan a varios monstruos, y uno de ellos dice: un niño voló sobre mí y me apuntó con su rayo láser, Sí, así como lo leíste Niño, ¡con rayo láser!, y el usuario unió este dato y apunta que se trata de Jack-Jack.

