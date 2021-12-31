¿Lo sabías? Los Picapiedra ocultan 5 secretos a sus fieles fans.

Ha pasado más de medio siglo desde que surgió la serie animada de Los Picapiedra, pero siguen tan vigentes que el programa se sigue sintonizando alrededor del mundo y aún guardan secretos por contar, aquí te presentamos 5 de ellos.

El nombre original

El primer secreto bien guardado es que la serie de Los Picapidra se iba a llamar en inglés The Flagstones, pero en el último momento el nombre fue cambiado para evitar confusiones por el nombre The Flintstones.

Invitados de moda

La segunda curiosidad consiste en ser el primer programa de caricaturas en presentar artistas invitados de moda, tanto músicos como actores.

Un récord que solo fue superado por Los Simpson

El programa mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en 1966, hasta 1997, año en que la serie fue derrotada por la familia amarilla de Los Simpson.

Te puede interesar: Estos son los datos de Ratatouille que todo fanático debe saber.

Juntos en la cama

La pareja confiormada por Pedro y Vilma, fueron la primera televisiva y en versión animada en aparecer juntos en la cama, algo que parecería ni tener la mpinima reelevancia, pero fue impactante en su iempo

Anunciaron cigarrillos

La popular serie de Los Picapiedra fue originalmente destinada al público adulto, por esta razón en algún momento sus personajes anunciaron los cigarrillos de la marca Winston, ya que eran sumamente populares.

Los Picapiedra es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera Productions que fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960, cuenta con 166 episodios y además de algunos especiales y películas.

También podría interesarte: 10 datos que no sabías de La sirenita: ¿Está basada en una historia real?