Estos son los datos de Ratatouille que todo fanático debe saber.

Hace 10 años, la compañía Pixar estrenó Ratatouille, uno de los filmes contemporáneos que más éxito ha tenido a nivel internacional.

En esa cinta, se presentan las aventuras de un ratón que durante toda su vida ha tenido el sueño de ser cocinero, por lo que al perderse en París comienza una aventura en uno de los restaurantes del momento.

Esta película logró conquistar el corazón de niños y de adultos, quienes se encantaron con la magia de la historia de Remy. Por eso, en esta ocasión te contamos 10 datos curiosos que desconocías de la cinta.

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Los datos que no sabía de Ratatouille

Mejor película: Tras su estreno y éxito rotundo, las críticas la consideraron como una de las mejores películas de Pixar.

Batió récord en Francia: La historia se desarrolla en Francia y ahí la película batió el récord de dinero recaudado por una cinta de animación.

Pronunciación: La compañía Pixar se preocupó y quiso que la audiencia supiera pronunciar el título del filme, por lo que mostró cómo se decía en todos los tráilers y pósters.

Dos creadores: La historia fue creada en 2001 por Jan Pincava, pero Pixar no estaba convencido con el guión y finalmente Brad Bird se quedó con el rol de dirigir.

Inicios de Disney-Pixar: Fue la primera película de Pixar producida por Disney.

Chef profesional: El equipo trabajó con el chef Thomas Keller para interiorizarse en el tema de la cocina y todo lo que se pudo apreciar en la película.

Platos reales: Para que se viera más realista, la producción decidió cocinar y fotografiar todos los platos que aparecen en la cinta, aproximadamente fueron 270.

París en imágenes: Para recrear París a la perfección sacaron más de 4 mil fotos a la ciudad y así, en la película apreciar de una forma espectacular la capital del amor.

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Ratones de verdad: Además, el equipo reveló que adoptaron ratas para estudiar sus movimientos y replicarlos en el filme.

Sin dedos: Un dato curioso, ninguno de los personajes humanos tiene dedos en los pies.

