Los Simpson: Teoría revelaría el verdadero origen de Marge.

Los Simpson continúa siendo uno de los programas favoritos de millones de fanáticos, quienes conocen cada uno de los 706 capítulos y 32 temporadas.

La serie, creada por Matt Groening, también se volvió un éxito entre chicos y grandes, quienes siguieron de cerca la vida de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

La familia amarilla se convirtió todo un icóno de la televisión, ya que protagonizó divertidos momentos que se quedaron marcados en la memoria de millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de todos estos años, los fanáticos de hueso colorado crearon las teorías más alocadas que le dan sentido a muchos episodios de Los Simpson.

Sin embargo, la teoría de que Marge no es un humano de carne y hueso comienza a tomar fuerza en el mundo de las plataformas digitales.

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Marge podría ser un conejo y no un humano como todos piensan

Antes de que Matt Groening ganara fama mundial por crear a Los Simpson, el querido ilustrador dejaba volar su imaginación con todo tipo de personajes plasmados en sus libretas.

Por mucho tiempo, el estadounidense se mantuvo ocupado dibujando conejos que pasaron por divertidas historias relacionadas al amor y rupturas.

Uno de estos conejos podría vivir bajo la apariencia amarilla de la matriarca de la familia Simpson.

Y es que, en el videojuego Arcade, se puede ver como el cabello de Marge se atora con una secadora, pero segundos después se aprecian unas orejas enormes con forma animal.

En otra parte del mencionado videojuego, también se puede observar el esqueleto de la esposa de Homero Simpson. A través de rayos equis, se aprecian las orejas de conejo que Marge cubre con su larga cabellera color azul.

Esta teoría podría cobrar sentido gracias a una entrevista que ofreció Daria Paris para el portal de cine CBR. En su momento, la asistente y amiga de Matt Groening se sinceró para el mencionado medio de comunicación.

“Había ocasiones en que Matt tenía las ideas más estúpidas. Una vez insistió en que al final de toda la serie se revelara qué había debajo del cabello de Marge Simpson. Y claro, quería que fueran orejas de conejo, revelando que no era 100 por cierto humana y que por ende, ni Bart, ni Lisa ni Maggie lo eran”, expresó la joven para CBR.

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