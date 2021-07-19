Estas son las predicciones de Los Simpson que se han cumplido en 2021.

Lo que muchos han querido hacer durante miles de años y no han logrado, sí consiguió hacerlo una de las series de dibujos animados más vistas de la historia. Y es que el hecho de que Los Simpson hayan predecido muchas de las situaciones que luego han pasado, se ha vuelto casi en un clásico.

Aunque durante las tres décadas que la serie ha estado al aire en la televisión, muchas de las situaciones que han planteado han resultado increíbles, lo cierto es que después de la ficción terminó transformándose en realidad.

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En esta nota, haremos un breve repaso de los mayores aciertos que tuvo la serie de televisión entre los que se encuentra uno de los más icónicos como fue la presidencia de Donald Trump.

El viaje de Richard Branson al espacio

En un episodio de 2008, apareció un multimillonario muy parecido a Richard Branson, por lo cual todos supimos que se trataba de él. El personaje viajaba al espacio, lo cual se concretó este año cuando el empresario se dirigió a la estratósfera con una tripulación de empleados de Virgin.

The Simpsons predicted it… 👏 — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

El senador Ted Cruz se va de vacaciones en medio de un desastre

En uno de los últimos capítulos de Los Simpsons, aparece una escena en la que desentierran un clip en el que se puede ver la última polémica del senador estadounidense Ted Cruz. En medio de la pandemia por Covid-19, el político se fue de vacaciones con toda su familia a Cancún, por lo que tuvo que pedir una disculpa cuando fue descubierto.

The Simpsons predicted Ted Cruz because of course they did. #TedCruz pic.twitter.com/A92O5Gr3NI — Gareth Olver 〓〓 (@GBO26) February 18, 2021

La presidencia de Donald Trump

Ha sido una de las predicciones más memorables de la serie. En un capítulo en el que Bart viaja al futuro, Lisa es presidenta pero lo extraño es que ella sucede al presidente Donald Trump. Este episodio fue emitido en el año 2000. Lo curioso también es que el mandato de Trump que plantea la serie, fue tan malo como resultó en la vida real.

El final de Juego de Tronos

Una de las series más vistas y más exitosas de los últimos años fue, sin dudas, Juego de Tronos. En uno de los capítulos puede verse cómo un dragón se levanta y quema todo el pueblo, tal como sucedió en la última temporada de la serie de HBO.

El show de Lady Gaga en el Super Bowl

En 2012, la cantante Lady Gaga, hace un show que tiene un enorme parecido al que hizo luego en el descanso del espectáculo del Super Bowl hace algunos años.

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