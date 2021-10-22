Los Simpson: Esto significa el mensaje oculto en el capítulo 3D.

Uno de los capítulos más famosos de Los Simpson es el de la Tercera Dimensión, pues se presenta un mensaje oculto que tiene un significado especial, mismo que ya fue descifrado.

La divertida e inusual trama ofreció gran innovación. 'Homero al Cubo' se estrenó durante el Especial de Noche de Brujas siendo visto por 22.9 millones de espectadores.

Homero3 cuenta con animación tridimensional proporcionada por Pacific Data Images (PDI). El episodio es ampliamente recordado porque al final Homero es lanzado al mundo real en la primera escena de acción real de la serie.

En el famoso capítulo Patty y Selma visitan a los Simpson, lo que lleva a Bart y a Lisa a evadirlas y a dejar a Homero sin lugar para esconderse. En su desesperación, el padre de familia se esconde detrás de una estantería; entra en un mundo nuevo en 3D.

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¿Cuál es el mensaje secreto en el capítulo de Los Simpson?

Se refiere a una secuencia de letras y números en Homero3. El mensaje oculto usa el código Hex, un sistema de numeración que tiene como base el 16, cuyo uso está vinculado a la informática. Al traducir el de ‘Los Simpson’ da como resultado: Frink Rules.

Frink es un científico que en el episodio ayuda a Los Simpson a mantenerse comunicados con Homero mientras se encuentra en el mundo 3D.

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