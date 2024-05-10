Sale a la luz la teoría más sorprendente de Hotel Transylvania.

Una nueva teoría sobre la película Hotel Transylvania salió a la luz, misma que asegura que en realidad Johnny no ama a Mavis.

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Recordemos que Johnny descubre que alrededor suyo hay miles de monstruos, por lo que en su intento de escapar se monta accidentalmente en la escoba de una bruja; sin tener control sobre ella vuela alrededor de todo el hotel hasta atropellar accidentalmente a Mavis.

La polémica teoría

Una luz extraña en sus ojos comprueba que ambos se enamoraron inmediatamente; sin embargo la teoría señala que en realidad Mavis hipnotizó a Johnny en ese mismo momento.

La explicación es que ella jamás ha salido del hotel, por lo que nunca ha conocido a otra persona de su edad y mucho menos había interactuado con un humano.

Esto significa que no tiene la menor idea de cómo socializar con otras personas, pues casi todos en el hotel son adultos.

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