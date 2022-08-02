Los Simpson: ¿Cuánto gana Homero en la planta nuclear?

La creación de Matt Groening se ha desarrollado a lo largo del tiempo con todo tipo de interrogantes que no fueron un impedimento para que cosechara una popularidad que ha sido un antes y un después en lo que a estas producciones se refiere. Dicho esto, hay que explicar cuánto gana Homero en la planta nuclear de Los Simpson.

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A lo largo de los 33 años desde su primera emisión no hemos acostumbrado a ver al padre de Bart, Lisa y Maggie teniendo su trabajo permanente en el espacio del Señor Burns a pesar de que entre medio desarrolló otros tantos oficios que constituyeron capítulos memorables (valen como ejemplo su faceta de astronauta o de empresario de Tomacco o cuando fue boxeador).

Ahora bien, es inevitable plantearse tan abultados son los ingresos con los que mantiene a su familia.

¿Cuánto gana Homero en la planta nuclear? Según los cálculos que han hecho un grupo de fanáticos de la serie en Colombia, al parecer Homero Simpson recibiría 11 dólares por hora, mensualmente 362 dólares con 19 centavos y anualmente 24.395 dólares.



Es sabido que durante muchos episodios se ha quejado por el salario que obtiene en la planta nuclear y el mismísimo Burns en más de una oportunidad se ha mofado de esta situación y hasta le puso un cartel para recordarle que estaba ahí “para siempre”.



Ahora, también es cierto que Homero ha hecho hasta lo imposible para ser despedido, pero siempre se las ha rebuscado para seguir trabajando junto a Lenny y Carl, dos de sus amigos más cercanos.

Una suposición que manejan seguidores, y que tiene su dosis de sentido común a partir de uno de los capítulos, es que el esposo de Marge trabaja ahí con Maggie como su principal inspiración.

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Es decir, da la sensación de que si fuera por él se iría pero que su hija menor pueda tener un mejor bienestar es su motivación.

