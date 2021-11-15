Este es el origen de Milhouse, personaje de Los Simpson.

Los Simpson es una de las series animadas más populares, divertidas y significativas de los últimos tiempos; las aventuras de la familia amarilla han cautivado a millones de personas en el mundo; sin embargo en esta ocasión te presentamos el origen del nombre de Milhouse.

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Las referencias al programa creado por Matt Groening son demasiadas, ya que parece existir una escena para explicar cualquier situación de la vida cotidiana. A pesar de su inigualable éxito, existe un dato curioso muy poco conocido sobre uno de los personajes más importantes: Milhouse.

El origen del nombre de Milhouse

Su nombre completo es Milhouse Mussolini Van Houten, es el mejor amigo de Bart y el eterno enamorado de Lisa.

A lo largo de todas las temporadas se ha mantenido como uno de los personajes principales; sin embargo tiene una personalidad retraída y una actitud algo torpe, situación que lo ha convertido en uno de los más queridos por los fans.

Su nombre se encuentra inspirado en el expresidente norteamericano Richard Nixon, pues era el segundo nombre del político. El hombre que gobernó Estados Unidos entre 1969 y 1974 debió renunciar tras el escándalo de Watergate y se convirtió en el único presidente, hasta el momento, en abandonar el cargo a medio mandato.

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El primer apellido de este personaje, Mussolini, se refiere al exdictador italiano Benito Mussolini. Por último, está el apellido paterno de Milhouse, Van Houten, que los creadores de la serie tomaron de Leslie Van Houten, miembro de la familia Manson que actualmente se encuentra detenida por participar en los homicidios de Leno y Rosemary LaBianca en 1969.

