Estos son los datos que muy pocos saben sobre Una esposa de mentira.

Una esposa de mentira es de las películas más emblemáticas en la carrera artística de Adam Sandler, ya que comparte cámara con la multipremiada Jennifer Aniston.

La cinta lanzada en 2011 también cuenta con la participación de reconocidas estrellas como Nicole Kidman, la modelo Brooklyn Decker y el músico Dave Matthews.

El filme narra la historia de Danny Maccabee, un cirujano plástico que finge tener una familia e hijos con Katherine para impresionar a otra mujer.

La producción se llena de comedia y romanticismo, destacando los conocidos dotes actorales de Adam Sandler.

Te puede interesar: ¿Cuál es el verdadero nombre de El Rayo McQueen de Cars?

Estas son las curiosidades más sorprendentes de Una esposa de mentira

Una esposa de mentira está inspirada en la obra francesa Fleur de cactus; sin embargo la misma puesta en escena también fue un parteaguas para la cinta Cactus Flower de 1969.

Adam Sandler ha sido dirigido por decenas de directores, pero Una esposa de mentira le dio la oportunidad de trabajar con Dennis Dugan por tercera ocasión.

Adam Sandler y Jennifer Aniston realizaron una de las colaboraciones más esperadas en la industria del cine. Los artistas se conocieron veinte años atrás, antes de participar en Una esposa de mentira, incluso antes de alcanzar la fama mundial.

En el 2003, la estrella de Friends fue invitada a la boda de Adam con Jackie, sin imaginar que compartirían cámara ocho años después.

Una esposa de mentira no revela el nombre de la isla hawaiana de la escena final, por lo que los personajes caminan a través de un puente de cuerda en Maui y llegan a una espectacular cascada en Kauai.

La película recibió pésimas críticas de la prensa, pero Nicole Kidman quedó maravillada con su participación en la misma. La celebridad se dijo feliz por regresar a su lugar de nacimiento Hawái, además de que tuvo la oportunidad de pasar tiempo con sus padres e hijos.

Se propusieron varios nombres para esta producción, entre ellos Holiday in Hawái y Pretend Wife. Como era de esperarse, los productores eligieron un título más ad hoc al guion y a la trama: Just Go With It.

También te puede interesar: Estos son los secretos de la película Como si fuera la primera vez.