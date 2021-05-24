Los Simpson: El memorable homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera.

La serie de Los Simpson está llena de referencias y grandes íconos del arte, la ciencia, la historia y la cultura norteamericana y del mundo; sin embargo, hay una importante referencia a dos sobresalientes artistas mexicanos, Frida Kahlo y Diego Rivera.

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Estos grandes personajes aparecieron en la temporada 32 de la serie, la cual no se ha estrenado en México; sin embargo, se deberá esperar para saber cómo es su aparición en la serie más popular de todos los tiempos.

Los Simpson rinden homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera

En la tan esperada temporada 32, se estrenará el capítulo número 3 titulado Now Museum, Now You Don’t (Ahora museo, ahora no', aún sin título oficial en español), que según Den of Geek trata principalmente sobre Lisa, quien se queda enferma en casa y comienza a contar algunas historias, donde destacan historias de artistas alrededor del mundo en varias épocas.

Sin embargo, Homero aparece llegando a la habitación de Lisa donde está contando historias con Bart. Tras ver a su padre llegar, decide preguntarle a Diego Rivera y Frida Kahlo, cuándo comienzan a contar su historia, misma que comenzó en 1929.

En el episodio se puede ver la la emblemática Casa Azul, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. En ella, Homero y Marge, aparecen caracterizados por Diego y Frida. En la escena aparece El Barto, quien hiere al jefe Gorgory tras contraer nupcias.

Además, aparece Frida (Marge) hablando con Selma y Patty a modo de su conciencia. Ellas le aconsejan pintar su desgracia y dejar a su marido, por lo que se dispone a hacer cuadros, después de ello, llega su esposo y comienza a apreciar sus cuadros.

Homero despierta a Marge, quien duerme en el sillón, para decirle que él no es ni la mitad de artista de lo que es ella, y le admite que la ha estado subestimando.

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