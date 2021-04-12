Los Simpson: Conoce al primer personaje que murió en la serie y dejó una huella imborrable en la familia.

Los Simpson se convirtió en una de las series más queridas por millones de personas en todo el mundo. Las aventuras de Homero, Marge, Lisa y Bart se ganaron un lugar en las tardes de amantes de la comedia y los dibujos animados.

Además, los queridos personajes amarillos nos regalaron graciosos episodios, mismos que pasaron a la historia entre chicos y grandes.

Por si fuera poco, también hemos sido testigos de icónicos personajes a lo largo de 32 temporadas, por ejemplo: Flanders, Milhouse, Nelson, Ralph, Krusty y otros más.

Desafortunadamente, la serie también nos dejó un hueco en el corazón, ya que fuimos testigos de otros personajes que fallecieron durante la trama.

Y es que existió un personaje que pasó a la historia como el primer muerto de Los Simpson. Nos referimos al tío abuelo Hubert Simpson, quien tuvo una fugaz participación en la temporada 0 de la querida serie.

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Hubert Simpson se convirtió en el primer personaje que murió en Los Simpson

Debemos recordar que, el auge de Los Simpson, comenzó en The Tracey Ullman Show, donde se transmitió el episodio El Funeral como parte de la temporada 0.

Tras el éxito obtenido en dicho programa de entretenimiento, los personajes amarillos se ganaron un sólido lugar en la televisión con su temporada número uno.

Sin embargo, las aventuras envolvieron a la familia animada, mucho antes de alcanzar la fama mundial. Fue en el episodio El Funeral, donde los personajes se reunieron en un velatorio para despedir al tío abuelo Hubert Simpson.

El mencionado personaje tuvo una fugaz intervención en la serie, ya que solo fungió como pieza clave en las siguientes aventuras de Homero y su familia.

El episodio El Funeral se transmitió en The Tracey Ullman Show el 4 de octubre de 1987, convirtiéndose en el noveno capítulo de una serie de cortos que catapultó a Los Simpson a la fama mundial.

Hubert Simpson fue hermano de Abraham Simpson, abuelo oficial de Lisa, Bart y Maggie. Desafortunadamente, el fallecido personaje tuvo una fugaz, pero significativa aparición en esta famosa serie amada por muchísimos fanáticos de todo el mundo.

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