Esta es la verdadera historia del papá de Nelson de Los Simpson.

Nelson Muntz en Los Simpson tiene un entorno familiar un tanto oscuro, por lo que siempre suele decir que su padre "fue por cigarros". Se trata del Sr. Muntz, quien ha aparecido en más de una ocasión en la serie y aquí te contamos su verdadera historia.

El peculiar niño problemático se distingue porque se la pasa molestando a sus compañeros y burlándose de ellos con un peculiar "Ha-ha!". La historia de su progenitor es real, de acuerdo con el capítulo Durmiendo con el enemigo de la temporada 16 de la serie, el Sr. Muntz verdaderamente fue a comprar una cajetilla a Kwik-E-Mart, entonces fue que ocurrieron cosas inesperadas y tuvo que irse de su hogar.

En el mencionado episodio, Marge se siente poco valorada por Bart y Lisa. Va al parque y se encuentra a Nelson en el parque, quien está comiendo renacuajos de una fuente. Luego de darle e comer y pasear un rato, se encuentra en el lugar en el que vive y su madre con el cantinero Moe.

Luego, la esposa de Bart se va con Nelson al boliche, ahí le dice que su madre trabaja en Hooter's y su padre fue por cigarros y no regresó, Marge le propone trabajar con Los Simpson y él lo acepta. Nelson aparece una noche contando que su mamá lo abandonó buscando una oportunidad como actriz, y la familia lo recibe.

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Someone should check in on Nelson once in a while. 😔 #TheSimpsons pic.twitter.com/SKZ9v28Y7L — The Simpsons (@TheSimpsons) April 9, 2018

Bart ayuda a encontrar al padre de Nelson

Bart decide ayudar a Nelson a encontrar al Sr. Muntz, quien va a la casa de los Simpson. Allí, conocieron la verdadera historia y que realmente no quería abandonar a su hijo.

"Fui a comprar cigarrillos... Me compré una barra de caramelo, la que por desgracia tenía maní, al que soy alérgico. Salí corriendo, cuando pasó un circo por la ciudad", cuenta, mientras recuerda cómo lo tenían enjaulado como atracción en el circo.

Nelson agradece a Bart por encontrar a su papá y a Marge por hacerlo sentir bien. La familia se une al aparecer con su mamá, quien obtuvo un empleo como actriz.

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