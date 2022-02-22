Los Simpson: Ellos son los personajes que solo aparecieron una vez.

Con más de 30 años al aire y 700 capítulos, han desfilado decenas de personajes que solo aparecieron una vez en Los Simpson, por lo que a continuación te presentamos a los más recordados.

Aunque su presencia haya sido breve, son recordados gracias a que el capítulo en el que aparecieron era especialmente bueno o simplemente derrochaban carisma o representaban algo muy especial.

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Ellos estuvieron una solo vez en Los Simpson

Lyle Lanley

En capítulo 12 de la temporada 4, el pueblo de Springfield se encuentra de repente con unos millones de dólares para quemar y Lyle Lanley para convencerles de que lo que Springfield necesita es un monorrail.

Shary Bobbins

Es un personaje parodia de Mary Poppins, esta niñera aparece justo cuando Marge ya no puede más con el estrés en el capítulo 13 de la octava temporada.

Chester J. Lampwick

El capítulo 18 de la séptima temporada de la familia amarilla, Bart y Lisa conocen a un vagabundo que dice ser el creador original del ratón (haciendo a Mickey Mouse).

Jessica Lovejoy

Aparece en el capítulo 7 de la temporada 6 de Los Simpson, siendo la primera "novia" de Bart. Se muestra como una criatura angelical que aparentemente es la hija perfecta de un reverendo, pero en realidad es un bicho maquiavélico y manipulador.

Leon Kompowski

Homero es temporalmente internado en un psiquiátrico en el primer capítulo de la tercera temporada, ahí conoce a un sujeto que dice ser Michael Jackson, pero en realidad es un albañil llamado Leon Kompowski que imita al 'Rey del Pop.

Hank Scorpio

Este personaje sale a la luz cuando Homero acepta un nuevo trabajo en Globex Corporation en el segundo capítulo de la octava temporada, por lo que toda la familia se muda a una nueva ciudad.

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